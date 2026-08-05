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Джеймс Кэмерон начал разработку заключительного проекта в карьере

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: AMC Studios

Американский режиссер Джеймс Кэмерон, режиссер «Титаника» и «Аватара», начал разрабатывать финальный проект в своей карьере. Об этом он рассказал в интервью ютуб-каналле GGAwards-PrixGG.

В нем кинематографист признался, что размышляет о планах на ближайшие годы. Кэмерон, по собственным словам, «набрасывает последний акт» своего творческого пути.

Режиссер поделился, что составил список всех проектов, которые мог бы реализовать — и задал себе вопрос, какой из них принесет наибольшую пользу. Кэмерон надеется, что его последний фильм улучшит мир и будущее для его детей.

«Я еще не принял никаких решений. Я все еще нахожусь в переходном состоянии и планирую, так сказать, заключительный акт. И я не знаю, продлится ли этот заключительный акт год или 20 лет», — отметил он.

По слухам, у Кэмерона порядка десяти потенциальных проектов. Среди них — давно экранизация «Призраков Хиросимы», давно анонсированный сиквел «Алиты 2», «Терминатор 6» и ремейк «Фантастического путешествия».

Кроме того, постановщик все еще не завершил сагу «Аватар». Хотя студия Disney пока не заключила контракт с ним на продолжение франшизы, Кэмерон не исключает, что четвертый фильм серии все же увидит свет.

Впрочем, ранее режиссер упоминал, что съемки столь масштабного проекта слишком дороги и долги. Судя по словам Кэмерона, он не думает, что мог бы продолжать такого рода работу в будущем.

16 августа кинематографисту исполнится 72 года. Его последний на текущий момент фильм «Аватар: Пламя и пепел» вышел на экраны в 2025 году и собрал около 1,49 млрд долларов в прокате. Над франшизой «Аватар» Кэмерон работал на протяжении 21 года. По изначальной задумке режиссера, серия должна состоять из пяти лент.

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