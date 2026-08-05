Аня Тейлор-Джой: актрисы в Голливуде не работают по методу Станиславского, чтобы не терять разум

Джеймс Кэмерон начал разработку заключительного проекта в карьере
Росстат: средняя зарплата в Москве выросла до 183,6 тысяч рублей
Жители Китая продают права на собственные лица авторам ИИ-сериалов
СМИ: Wildberries может запустить собственный мессенджер
Саманта Мортон не работала целый год после съемок в «Одиссее» Нолана
На территории Гребного канала в Крылатском началась реконструкция  спорткомплекса
В Великобритании запретили постеры фильма «Мумия» Ли Кронина
Стало известно, как будут выглядеть интерьеры станции «Строгино» Рублево-Архангельской линии метро
Cartier выпустил премиальные нарды
Уильям Х. Мэйси и Билли Лурд появились в трейлере фильма «Заместитель шерифа»
Анна Барышников снимется в продолжении «Роми и Мишель на встрече выпускников»
Вышел трейлер фильма-катастрофы «Крушение рейса»
Блогер Перез Хилтон нанес себе повреждения в прямом эфире. Его госпитализировали
В «Тон-центре» покажут инсталляцию «Радость-свадьба с подменой невесты и другими происшествиями»
В Киргизии ввели разрешительную систему при восхождении на пик Победы после случая с Наговициной
Неоконструктивистскую высотку на проспекте Сахарова реконструируют
Смотрим финальный трейлер «Астрала-6». Премьера — 21 августа
Page Six: Джаред Лето лишился крупной роли на фоне новых обвинений в сексуализированном насилии
Фестиваль Petshop Days для собак и их хозяев пройдет 15–16 августа на Ходынском поле
РЖД начали тестировать двухэтажные поезда между Москвой и Ярославлем
«Перекресток» и Eggselent выяснили, что почти 40% россиян не завтракают
В США арестовали 77-летнюю почтальоншу, которая украла более сотни домашних кошек и собак
«Победа» возобновит полеты из Москвы в ОАЭ
Фестиваль More Amore от Seasons пройдет в культурном кластере «Кристалл» 15–16 августа
Выборы ректора ГИТИСа состоятся после 1 ноября
Июль в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
Второй «Карандаш-фест» собрал около 10 тыс. зрителей. Посмотрите, как это было
Вышел новый дублированный трейлер «Надежды» На Хон Чжина — и анонсирован показ с «Афишей Daily»

Аня Тейлор-Джой: актрисы в Голливуде не работают по методу Станиславского, чтобы не терять разум

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @anyataylorjoy

Актриса Аня Тейлор-Джой заявила в интервью Complex News, что женщины в Голливуде не могут позволить себе «терять собственный разум» — и поэтому отказываться от работы по методу Станиславского. Об этом написал EW.

По словам Тейлор-Джой, у актрис слишком много ответственности и обязанностей, чтобы погружаться в роль по Станиславскому. «У нас есть вещи, о которых необходимо заботиться. Так что мы не можем совершенно потерять разум», — подчеркнула она.

При этом актриса отметила, что сама воспринимает актерскую игру как состояние «контролируемого психоза» и без использования приемов Станиславского.

«Ты притворяешься кем-то другим, думаешь о нем 16 часов в сутки, двигаешься как он, живешь в его доме, в его одежде. Это как если бы сестра или соседка по комнате на некоторое время заглянули ко мне в голову», — пояснила она.

Аня добавила, что благодарна за людей вокруг, которые с пониманием относятся, когда работа над роль заходит слишком далеко. По мнению Тейлор-Джой, с методом Станиславского ситуация вышла бы из-под контроля окончательно.

«Я не могу представить, как можно постоянно это делать, потому что, опять же, вы будете работать с сотнями людей, и ваша обязанность — хорошо к ним относиться и помогать им выполнять работу наилучшим образом. Если вы слишком увлечены тем, чтобы быть мерзавцем, это будет совсем не весело», — сказала актриса.

Впрочем, некоторые голливудские актрисы все же используют метод Станиславского. В частности, этим известна двукратная обладательница «Оскара» Хилари Суонк. Но преимущественно к методу прибегают мужчины: Дэниел Дэй-Льюис, Эдриен Броуди, Эдди Редмейн, Джереми Стронг, Брэдли Купер, Эндрю Гарфилд.

Ранее, в 2024 году, схожую с мнением Тейлор-Джой позицию насчет метода Станиславского высказала Натали Портман. Она назвала метод «роскошью, которую женщины не могут себе позволить». «Я не думаю, что дети или партнеры отнесутся с пониманием к тому, что я заставляю всех постоянно называть меня Джеки Кеннеди», — заявила тогда она.

Кристен Стюарт в 2025 году также прокомментировала использованием мужчинами метода Станиславского. По мнению звезды «Сумерек», метод помогает актерам отделить свою личную сущность от уязвимости экранных персонажей.

Система Станиславского - одна из самых известных актерских техник, созданная русским и советским режиссером Константином Станиславским в начале XX века. Она позволяет добиться психологической достоверности игры за счет глубокого погружения в обстоятельства жизни персонажа и проживания артистом подлинных эмоций, основанных на его личном опыте.

Расскажите друзьям