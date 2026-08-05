Аня Тейлор-Джой: актрисы в Голливуде не работают по методу Станиславского, чтобы не терять разум

Актриса Аня Тейлор-Джой заявила в интервью Complex News, что женщины в Голливуде не могут позволить себе «терять собственный разум» — и поэтому отказываться от работы по методу Станиславского. Об этом написал EW.
По словам Тейлор-Джой, у актрис слишком много ответственности и обязанностей, чтобы погружаться в роль по Станиславскому. «У нас есть вещи, о которых необходимо заботиться. Так что мы не можем совершенно потерять разум», — подчеркнула она.
При этом актриса отметила, что сама воспринимает актерскую игру как состояние «контролируемого психоза» и без использования приемов Станиславского.
«Ты притворяешься кем-то другим, думаешь о нем 16 часов в сутки, двигаешься как он, живешь в его доме, в его одежде. Это как если бы сестра или соседка по комнате на некоторое время заглянули ко мне в голову», — пояснила она.
Аня добавила, что благодарна за людей вокруг, которые с пониманием относятся, когда работа над роль заходит слишком далеко. По мнению Тейлор-Джой, с методом Станиславского ситуация вышла бы из-под контроля окончательно.
«Я не могу представить, как можно постоянно это делать, потому что, опять же, вы будете работать с сотнями людей, и ваша обязанность — хорошо к ним относиться и помогать им выполнять работу наилучшим образом. Если вы слишком увлечены тем, чтобы быть мерзавцем, это будет совсем не весело», — сказала актриса.
Впрочем, некоторые голливудские актрисы все же используют метод Станиславского. В частности, этим известна двукратная обладательница «Оскара» Хилари Суонк. Но преимущественно к методу прибегают мужчины: Дэниел Дэй-Льюис, Эдриен Броуди, Эдди Редмейн, Джереми Стронг, Брэдли Купер, Эндрю Гарфилд.
Ранее, в 2024 году, схожую с мнением Тейлор-Джой позицию насчет метода Станиславского высказала Натали Портман. Она назвала метод «роскошью, которую женщины не могут себе позволить». «Я не думаю, что дети или партнеры отнесутся с пониманием к тому, что я заставляю всех постоянно называть меня Джеки Кеннеди», — заявила тогда она.
Кристен Стюарт в 2025 году также прокомментировала использованием мужчинами метода Станиславского. По мнению звезды «Сумерек», метод помогает актерам отделить свою личную сущность от уязвимости экранных персонажей.
Система Станиславского - одна из самых известных актерских техник, созданная русским и советским режиссером Константином Станиславским в начале XX века. Она позволяет добиться психологической достоверности игры за счет глубокого погружения в обстоятельства жизни персонажа и проживания артистом подлинных эмоций, основанных на его личном опыте.