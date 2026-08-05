Аня Тейлор-Джой: актрисы в Голливуде не работают по методу Станиславского, чтобы не терять разум

«Я не могу представить, как можно постоянно это делать, потому что, опять же, вы будете работать с сотнями людей, и ваша обязанность — хорошо к ним относиться и помогать им выполнять работу наилучшим образом. Если вы слишком увлечены тем, чтобы быть мерзавцем, это будет совсем не весело», — сказала актриса.