Жители Китая продают права на собственные лица авторам ИИ-сериалов

Жители Китая продают права на собственный облик авторам ИИ-сериалов и рекламы. Об этом сообщил Rest of World.
По словам СМИ, за участие своих цифровых двойников в шоу и роликах люди получают от 15 до 700 долларов. При этом активно развивающаяся индустрия микросериалов уже почти полностью перешла на работу с ИИ-артистами.
В связи с этим в Китае появились платформы с каталогами лиц, к примеру, New Claw. На них кинематографисты подбирают по фотографиям героев для будущих проектов, ориентируясь на жанр: триллер, комедию или мелодраму.
Люди, превращающие себя в ИИ-актеров, могут выбирать, в каких именно проектах задействуют их лица. Среди возможных вариантов — реклама, видеоигры и вертикальные сериалы.
Создатели сервисов по поиску лиц для ИИ-артистов считают, что позволяют актерами и моделям зарабатывать, не отказываясь от офлайн-карьеры. Они позиционируют свои продукты как инструмент контроля над собственным образом.
Платформы для продажи лиц появились на фоне того, что люди все чаще обнаруживают в ИИ-видео персонажей, похожих на них. За последние три года Гуанчжоуский суд рассмотрел около 700 дел о незаконном использовании образа.
Кроме того, авторы микродрам сталкиваются с критикой, когда используют полностью сгенерированных героев. По мнению многих зрителей, такие персонажи выглядят однообразно — и потому их пытаются заменить на «человеческие» лица. Впрочем, по словам режиссера Венди Ма, так делают лишь немногие креаторы.
Юристы отмечают, что появление платформ для лицензирования — шаг к формированию правовых и коммерческих рамок. Однако такие сервисы все же не могут полностью защитить пользователей из-за расплывчатых условий договоров. Формулировки контрактов не всегда позволяют определить четко, в каких целях изображения могут использовать в будущем.