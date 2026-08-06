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Росстат: средняя зарплата в Москве выросла до 183,6 тысяч рублей

Афиша Daily
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Фото: kschneider2991/Pixabay

Средняя зарплата в Москве за год выросла более чем на 15 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на статистику Росстата.

Согласно ей, средняя зарплата в мае 2026 года составила 183,6 тыс. рублей. Для сравнения: в мае прошлого, 2025 года, она была 168,4 тыс. Иными словами, за 12 месяцев показатель увеличился на 9%.

Средняя заработная плата по России к лету 2026 года оценили в 110,2 тыс. рублей. Это означает, что доходы жителей столицы почти на две трети выше, чем у среднестатистического россиянина.

В Росстате отметили, что на рост московских показателей повлияли прежде всего высокие доходы сотрудников финансового сектора, айтишников, а также работников добывающей отрасли и руководителей крупных компаний. Фактические зарплаты большинства москвичей могут быть заметно ниже, подчеркнули в службе.

Медианная зарплата в России составляет 75 тыс. рублей. Медианная зарплата курьеров в Москве же достигла 150 тыс, медианная зарплата сотрудников с высшим образованием в столице — 132 тыс.

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