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Тэрон Эджертон сыграет во втором сезоне сериала «Я люблю Лос-Анджелес»

Афиша Daily
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Фото: Christopher Polk/Getty Images

Актер Тэрон Эджертон появится во втором сезоне сериала «Я люблю Лос-Анджелес». Об этом пишет Variety.

В состав каста также вошли Джейми Чанг, Беджамин Норрис, Дилан Арнольд, Джесси Ходжес и Милан Картер. Главные роли исполняют Одесса Эзайон, Джош Хатчерсон и Рэйчел Сеннотт, которая выступает шоураннером. 

Сезон находится на стадии съемок. Планируется восемь эпизодов. Детали сюжета неизвестны.

Премьера сериала «Я люблю Лос-Анджелес» состоялась в ноябре 2025 года на телеканале HBO. По сюжету амбициозная сотрудница агентства по поиску талантов Майя Симсбери два года занимает позицию ассистента. Когда в город приезжает ее бывшая лучшая подруга, которая стала нью-йоркским инфлюэнсером, перед Майей появляются новые возможности.

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