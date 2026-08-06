Тэрон Эджертон сыграет во втором сезоне сериала «Я люблю Лос-Анджелес»

Актер Тэрон Эджертон появится во втором сезоне сериала «Я люблю Лос-Анджелес». Об этом пишет Variety.



В состав каста также вошли Джейми Чанг, Беджамин Норрис, Дилан Арнольд, Джесси Ходжес и Милан Картер. Главные роли исполняют Одесса Эзайон, Джош Хатчерсон и Рэйчел Сеннотт, которая выступает шоураннером.



Сезон находится на стадии съемок. Планируется восемь эпизодов. Детали сюжета неизвестны.



Премьера сериала «Я люблю Лос-Анджелес» состоялась в ноябре 2025 года на телеканале HBO. По сюжету амбициозная сотрудница агентства по поиску талантов Майя Симсбери два года занимает позицию ассистента. Когда в город приезжает ее бывшая лучшая подруга, которая стала нью-йоркским инфлюэнсером, перед Майей появляются новые возможности.