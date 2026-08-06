Более половины россиян разрешают домашним питомцам спать на кровати

53% респондентов всегда разрешают животным спать на кровати. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования медиахолдинга Rambler& Co и онлайн-ритейлера «Самокат», которые есть в распоряжении «Афиши Daily».



Еще 16% делают это время от времени. 27% принципиально не позволяют питомцам забираться в постель. 4% признались, что были бы не против, если бы это было возможно (их питомцы — это рыбки, попугаи и так далее). При это собаки живут у каждого пятого респондента (21%). Значительно реже россияне заводят рыбок (5%), попугаев (3%), грызунов (2%), черепах (1%) и других животных (3%).



В исследовании отмечается, самый популярный способ радовать домашних животных у россиян — давать лакомства (54%). Еще 17% покупают игрушки, 11% — лежанки, домики и другие товары для отдыха, 8% отправляются на прогулки по новым маршрутам, 6% приобретают товары для домашних активностей (тоннели, игровые комплексы и другие), а 4% — одежду и аксессуары.



«Самокат» отмечает, что россияне стали чаще покупать для питомцев продукцию, которая делает их жизнь комфортнее. Так, за последний год продажи лакомств для взрослых собак всех пород выросли на 96%, а игрушек, которые можно грызть — более чем на 55%. Одновременно сохраняется высокий спрос на повседневное питание: заказы сухого корма для взрослых кошек увеличились на 24%, влажного — на 19%. Популярностью пользуются и товары для прогулок: например, продажи амуниции для собак выросли почти в шесть раз. Наиболее заметную динамику в этой категории показали ошейники — их стали покупать в 5,8 раз чаще, чем годом ранее.