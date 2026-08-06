Более половины россиян разрешают домашним питомцам спать на кровати

Летняя жара уйдет из Москвы на этой неделе
A$AP Rocky рассказал, что Рианна работает над новой музыкой
Кишечную палочку нашли в бургерах пяти популярных сетей фастфуда
Тэрон Эджертон сыграет во втором сезоне сериала «Я люблю Лос-Анджелес»
«Человек-паук: Совершенно новый день» стал самым кассовым фильмом года — всего за семь дней
На карте 2ГИС появились более 30 водных туристических маршрутов вблизи Москвы
Росстат: средняя зарплата в Москве выросла до 183,6 тысяч рублей
Аня Тейлор-Джой: актрисы в Голливуде не работают по методу Станиславского, чтобы не терять разум
Жители Китая продают права на собственные лица авторам ИИ-сериалов
СМИ: Wildberries может запустить собственный мессенджер
Джеймс Кэмерон начал разработку заключительного проекта в карьере
Саманта Мортон не работала целый год после съемок в «Одиссее» Нолана
На территории Гребного канала в Крылатском началась реконструкция  спорткомплекса
В Великобритании запретили постеры фильма «Мумия» Ли Кронина
Стало известно, как будут выглядеть интерьеры станции «Строгино» Рублево-Архангельской линии метро
Cartier выпустил премиальные нарды
Уильям Х. Мэйси и Билли Лурд появились в трейлере фильма «Заместитель шерифа»
Анна Барышников снимется в продолжении «Роми и Мишель на встрече выпускников»
Вышел трейлер фильма-катастрофы «Крушение рейса»
Блогер Перез Хилтон нанес себе повреждения в прямом эфире. Его госпитализировали
В «Тон-центре» покажут инсталляцию «Радость-свадьба с подменой невесты и другими происшествиями»
В Киргизии ввели разрешительную систему при восхождении на пик Победы после случая с Наговициной
Неоконструктивистскую высотку на проспекте Сахарова реконструируют
Смотрим финальный трейлер «Астрала-6». Премьера — 21 августа
Page Six: Джаред Лето лишился крупной роли на фоне новых обвинений в сексуализированном насилии
Фестиваль Petshop Days для собак и их хозяев пройдет 15–16 августа на Ходынском поле
РЖД начали тестировать двухэтажные поезда между Москвой и Ярославлем
«Перекресток» и Eggselent выяснили, что почти 40% россиян не завтракают

Более половины россиян разрешают домашним питомцам спать на кровати

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Andrew S

53% респондентов всегда разрешают животным спать на кровати. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования медиахолдинга Rambler& Co и онлайн-ритейлера «Самокат», которые есть в распоряжении «Афиши Daily».

Еще 16% делают это время от времени. 27% принципиально не позволяют питомцам забираться в постель. 4% признались, что были бы не против, если бы это было возможно (их питомцы — это рыбки, попугаи и так далее). При это собаки живут у каждого пятого респондента (21%). Значительно реже россияне заводят рыбок (5%), попугаев (3%), грызунов (2%), черепах (1%) и других животных (3%).

В исследовании отмечается, самый популярный способ радовать домашних животных у россиян — давать лакомства (54%). Еще 17% покупают игрушки, 11% — лежанки, домики и другие товары для отдыха, 8% отправляются на прогулки по новым маршрутам, 6% приобретают товары для домашних активностей (тоннели, игровые комплексы и другие), а 4% — одежду и аксессуары.

«Самокат» отмечает, что россияне стали чаще покупать для питомцев продукцию, которая делает их жизнь комфортнее. Так, за последний год продажи лакомств для взрослых собак всех пород выросли на 96%, а игрушек, которые можно грызть — более чем на 55%. Одновременно сохраняется высокий спрос на повседневное питание: заказы сухого корма для взрослых кошек увеличились на 24%, влажного — на 19%. Популярностью пользуются и товары для прогулок: например, продажи амуниции для собак выросли почти в шесть раз. Наиболее заметную динамику в этой категории показали ошейники — их стали покупать в 5,8 раз чаще, чем годом ранее.

Чтобы разнообразить досуг своих питомцев, помимо привычных прогулок рядом с домом (21%), почти каждый пятый владелец (19%) регулярно отправляется со своим животным в парк или на набережную. 7% берут питомцев с собой в гости, 5% вместе занимаются спортом или ходят в походы, а 3% путешествуют со своими любимцами. При этом 39% респондентов отметили, что их питомцы обычно не покидают дом (например, рыбки, грызуны или птицы).

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler& Co c 23 по 30 июля 2026 года. В нем приняли участие более 2000 интернет-пользователей.

Расскажите друзьям