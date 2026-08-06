Кишечную палочку нашли в бургерах пяти популярных сетей фастфуда

Кроме того, у семи брендов содержание сахара оказалось выше установленного опережающим стандартом Роскачества уровня в 3%. Больше всего его обнаружили в Black Star Burger — 5%. У восьми брендов было слишком много соли, а фактическая масса некоторых бургеров отличалась от заявленной более чем на 10%. При этом антибиотиков не нашли ни в одном из 20 образцов, а пестициды, тяжелые металлы и токсины в целом соответствовали нормам.