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Кишечную палочку нашли в бургерах пяти популярных сетей фастфуда

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: Ilya Mashkov/Unsplash

Роскачество обнаружило бактерии группы кишечных палочек (БГКП) в бургерах пяти сетей — BB & Burgers, «The Бык», Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill. Исследование опубликовано на сайте ведомства.

Всего специалисты исследовали чизбургеры и похожие на них бургеры 20 торговых марок. Их закупили в московских заведениях или заказали через сервисы доставки. Продукцию проверили по 488 показателям, в том числе на микробиологическую безопасность, антибиотики, ветеринарные препараты и пестициды, а также изучили состав котлет и соответствие заявленной массы фактической.

Нарушения обязательных требований по микробиологии выявили у семи брендов — BB & Burgers, «The Бык», Burger Heroes, «Бюро», Ketch up, Torro Grill и «Dostаевский». Во всех этих образцах оказалось превышено допустимое количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). У BB & Burgers, «The Бык», Burger Heroes и «Dostаевский» показатель превышал норму более чем в 15 раз, у «Бюро» — в восемь раз.

В Роскачестве объяснили, что повышенное количество таких микроорганизмов может указывать на нарушения температурного режима хранения или недостаточную санитарную обработку оборудования. Наличие бактерий группы кишечных палочек организация назвала признаком фекального загрязнения и антисанитарии. Врач-инфекционист Анастасия Новикова отметила, что употребление загрязненной продукции может привести к острой кишечной инфекции или пищевой токсикоинфекции.

Другие нарушения касались состава продукции. В котлетах шести брендов — «Франклинс Бургер», Frank by Баста, «Щепка», BB & Burgers, Burger Heroes и Ketch up — нашли ДНК сои, рапса или кукурузы. В котлете «Франклинс Бургер» гистологический анализ также выявил текстурированный соевый белок. При этом говядину специалисты подтвердили во всех образцах. ДНК курицы обнаружили в десяти бургерах, однако Роскачество подчеркивает, что сам факт обнаружения ДНК не означает намеренной замены говядины другим мясом или растительным сырьем.

Кроме того, у семи брендов содержание сахара оказалось выше установленного опережающим стандартом Роскачества уровня в 3%. Больше всего его обнаружили в Black Star Burger — 5%. У восьми брендов было слишком много соли, а фактическая масса некоторых бургеров отличалась от заявленной более чем на 10%. При этом антибиотиков не нашли ни в одном из 20 образцов, а пестициды, тяжелые металлы и токсины в целом соответствовали нормам.

Лучшие результаты показали бургеры «Вкусно — и точка», Burger King и Steak it easy. Они соответствуют как обязательным требованиям законодательства, так и более строгому стандарту Роскачества и могут претендовать на российский «Знак качества». Еще десять брендов выполнили обязательные требования, но не дотянулись до опережающего стандарта.

Материалы о нарушениях Роскачество передало контрольно-надзорным органам. Московский Роспотребнадзор объявил предостережения поставщикам и производителям продукции «The Бык», «Dostаевский», Ketch up, Burger Heroes и Torro Grill. Burger Heroes после исследования провел внутренний аудит и подал заявку на повторные испытания, «Dostаевский» начал внутреннюю проверку, а Ketch up сообщил об усилении контроля и готовности к повторным испытаниям.

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