A$AP Rocky рассказал, что Рианна работает над новой музыкой

Рианна сейчас находится в студии и работает над новой музыкой. Об этом ее давний партнер A$AP Rocky рассказал в интервью The Jason Lee Show.
«Да, я это сказал. Прости, детка. Она работает. Она готовит. Я серьезно. Черт, мне за это влетит», — сказал рэпер.
Роки не уточнил, идет ли речь о новом альбоме Рианны. Поклонники певицы уже много лет ждут ее девятую пластинку, которую неофициально называют «R9». Последний на данный момент студийный альбом артистки «Anti» вышел в 2016 году.
Во время интервью ведущий Джейсон Ли также предложил A$AP Rocky и Рианне записать совместный двойной альбом. Рэпер ответил, что не хотел бы выпускать такую пластинку, поскольку их музыка слишком разная.
«Никто не хочет слушать нас вместе. Я делаю странный, субверсивный инди-рэп. У меня своя преданная аудитория. Моя музыка рассчитана на довольно узкий круг людей, которые действительно ее понимают», — объяснил Роки.
После уговоров ведущего музыкант в шутку пообещал записать совместный альбом специально для него — при условии, что пластинка никогда не выйдет и Ли ее не сольет.
Рианна неоднократно рассказывала о работе над продолжением «Anti». В интервью Harper’s Bazaar в 2025 году певица говорила, что за несколько лет неоднократно начинала работу над альбомом заново и в итоге нашла направление, которое соответствует ее нынешнему творческому состоянию.
«Я искала. Проходила через фазы: „Вот такой альбом, нет, другой“. Сейчас же я наконец все поняла! Но никто не ждет от меня именно такого. Альбом не будет коммерческим или радиоформатным и покажет, каким должно быть мое творчество именно сейчас», — отмечала она.
В январе 2026 года Рианна отметила десятилетие «Anti». По словам артистки, это единственный собственный альбом, который она может спокойно слушать целиком: обычно певице не нравится слышать свои записи.