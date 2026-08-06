A$AP Rocky рассказал, что Рианна работает над новой музыкой

«Я искала. Проходила через фазы: „Вот такой альбом, нет, другой“. Сейчас же я наконец все поняла! Но никто не ждет от меня именно такого. Альбом не будет коммерческим или радиоформатным и покажет, каким должно быть мое творчество именно сейчас», — отмечала она.