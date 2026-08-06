На карте 2ГИС появились более 30 водных туристических маршрутов вблизи Москвы

2ГИС добавил на свою карту 31 водный туристический маршрут, который можно опробовать в Москве, Подмосковье и соседних регионах. Об этом «Афише Daily» рассказали представители сервиса.
Теперь пользователям платформы будет проще спланировать сплав на сапбордах. На карте разместили точки старта, локации прокатов и мест отдыха. Там также указали среднюю стоимость оборудования.
Маршруты расположены на самых востребоенных у отдыхающих направлениях. Среди них — и популярные варианты, и скрытые жемчужины для тех, кто ищет уединения. К примеру, сплав по Истре часто выбирают для первого знакомства с сапсерфингом, а сплав по реке Нерской идеален для желающих сбежать от столичной суеты.
Кроме того, 2ГИС рекомендует отправиться в «подмосковную Швейцарию», расположившуюся на реке Осетр между Зарайском и Берхино. На этом маршруте туристов ожидают карстовые скалы, крутые склоны и пейзажи, не похожие на типичные равнины средней полосы.
В перечне водных маршрутов также оказалась река Пахра с ее знаменитыми меловыми скалами и старинными усадьбами. В список включили и Москву-реку: ее течение от Каринского до Звенигорода совсем не похоже на то, что в черте города.
«Река еще сохраняет свой первозданный вид — узкая, извилистая, с прозрачной водой и живописными берегами. Спокойный характер реки на этом участке делает сплав доступным как опытным любителям водных прогулок, так и новичкам. Маршрут ведет к знаменитому Георгиевскому монастырю в Звенигороде», — рассказали в 2ГИС.
По словам представителей 2ГИС, интерес к сапбордингу в России не ослабевает. За последние три года количество точек проката инвентаря в городах-миллионниках увеличилось на 55%. Сегодня их уже более 900, 164 из которых — в Москве. Стоимость аренды доски на два часа (или на сутки — в зависимости от доступных тарифов) в среднем составляет около 1390 рублей. В столице аренда дороже, чем в других городах — примерно 2030 рублей.