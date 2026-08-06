На карте 2ГИС появились более 30 водных туристических маршрутов вблизи Москвы

По словам представителей 2ГИС, интерес к сапбордингу в России не ослабевает. За последние три года количество точек проката инвентаря в городах-миллионниках увеличилось на 55%. Сегодня их уже более 900, 164 из которых — в Москве. Стоимость аренды доски на два часа (или на сутки — в зависимости от доступных тарифов) в среднем составляет около 1390 рублей. В столице аренда дороже, чем в других городах — примерно 2030 рублей.