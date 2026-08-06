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«Человек-паук: Совершенно новый день» стал самым кассовым фильмом года — всего за семь дней

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Sony Pictures UK/Columbia Pictures

За семь дней в прокате «Человек-паук: Совершенно новый день» собрал 1,155 млрд долларов, из которых 449 млн принес рынок Северной Америки. Об этом сообщает Variety.

Продолжение истории о Человеке-пауке с Томом Холландом и Зендаей стало самым кассовым релизом года. По мировым сборам оно обошло диснеевскую «Историю игрушек-5», заработавшую с июня 1,067 млрд.

Новый «Человек-паук» установил сразу несколько кассовых рекордов. Ему быстрее всего удалось собрать 400 млн долларов в Северной Америке — на это потребовалось четыре дня. Отметку в 1 млрд долларов картина преодолела за шесть дней. Быстрее это удавалось только «Мстителям: Финал», которые в 2019 году заработали 1,2 млрд долларов за первые три дня проката.

«Совершенно новый день» также показал крупнейший старт в истории североамериканского проката, собрав за дебютный уик-энд 360 млн долларов. Мировые сборы картины за первые выходные составили 932 млн долларов — это второй результат в истории.

Глава Marvel Studios Кевин Файги связал успех картины с популярностью самого Человека-паука и Томом Холландом. По его словам, герои Marvel продолжают меняться вместе со временем, а Питер Паркер остается одним из сильнейших персонажей студии.

«Когда находишь такого актера, как Том Холланд, который может воплотить этого персонажа, получается магическая формула», — сказал Файги.

«Человек-паук: Совершенно новый день» стал четвертым сольным фильмом о Питере Паркере с Холландом в главной роли. Режиссером картины выступил Дестин Дэниел Креттон, снявший «Шан-Чи и легенду десяти колец». Он сменил Джона Уоттса, который поставил предыдущие три части серии.

«Совершенно новый день» рассказывает о повзрослевшем и одиноком Питере Паркере. Спустя годы после того, как мир забыл его имя, он полностью посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке, параллельно сталкиваясь с опасной эволюцией своих сверхспособностей.

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