Новый «Человек-паук» установил сразу несколько кассовых рекордов. Ему быстрее всего удалось собрать 400 млн долларов в Северной Америке — на это потребовалось четыре дня. Отметку в 1 млрд долларов картина преодолела за шесть дней. Быстрее это удавалось только «Мстителям: Финал», которые в 2019 году заработали 1,2 млрд долларов за первые три дня проката.