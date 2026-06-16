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Сара Мишель Геллар сыграет Смерть в фильме «Thud»

Афиша Daily
Фото: Marc Piasecki / Getty Images

Звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» Сара Мишель Геллар сыграет Смерть в фильме «Thud» Мали Эльфман. Об этом сообщил Deadline.

Будущая картина описывается как сверхъестественная романтическая история с элементами черного юмора. Партнером Геллар по лента станет Руди Панкоу, известный по сериалу «Внешние отмели». Панкоу сыграет Жнеца.

Эльфман снимет фильм по сценарию Ноги Пнуэли, чьи тексты дважды оказывались в так называемом Черном списке лучших нереализованных проектов Голливуда. Съемки ленты пройдут в Лос-Анджелесе. Релиз запланирован на 2027 год.

«Thud» расскажет, как Жнец и Дьявол случайно сталкиваются на трехдневном свадебном торжестве в экзотическом месте. Каждый из героев прибыл на праздник, чтобы посеять хаос. Но между ними неожиданно вспыхивают чувства.

Продюсерами картины выступят Дерек Бише и Дэвид Гроув Черчилль Висте. Исполнительными продюсерами будут Линдси Хелмс и Джоэл Невеллс из Helmstreet productions, Грег Гилерт и Адам Хендрик из Divide/Conquer, Тайлер Джиллетт и Мэтт Беттинелли‑Олпин из Radio Silence, а также Дэн Лоулер и Пнуэли.

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