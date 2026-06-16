Стриминговый сервис Netflix купил права на новые сезоны российского мультсериала «Маша и Медведь». Об этом написал Deadline.
Платформа также продлила соглашение о показе уже вышедших серий шоу и его спин-оффов. В новых эпизодах девочка Маша впервые пойдет в детский сад. История также коснется персонажа Йети и его семьи.
Netflix продолжит транслировать «Машу и Медведь» в более чем 100 странах, включая США и Канаду. Анимационный проект остается одним из самых успешных детских шоу на стриминге наряду со «Свинкой Пепой» и «Щенячьим патрулем».
Мультсериал «Маша и Медведь» появился в 2009 году, его выпустила студия «Анимаккорд». Ее основал Олег Кузовков вместе с художниками-аниматорами, композитором Василием Богатыревым и звукорежиссером Борисом Кутневичем.
В мае 2026 года стало известно, что Кузовков намерен спродбсировать первый полнометражный анимационный фильм по мотивам «Маши и Медведя». Но его выходу пытается помешать студия «Маша и Медведь», принадлежащая «Анимаккорду».