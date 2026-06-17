У Джереми Кларксона диагностировали агрессивную форму рака
Музыка, вкусная еда и атмосфера: ради чего россияне посещают летние музыкальные фестивали
200 беспилотных такси начнут курсировать в Москве уже в этом году
Директор Лувра заявил, что музей находится «на последнем издыхании»
Жительница Москвы взыскала с метро более 100 тыс. рублей за удар дверью
Прокуратура просит назначить для Лерчек повторную судебную экспертизу
Съемки экранизации Death Stranding планируют начать в следующем году
Триллер «Лес» по роману Светланы Тюльбашевой выйдет в прокат 12 ноября
Как принять диагноз и найти опору: вышел спецпроект для людей с орфанными заболеваниями
Майк Майерс намекнул на продолжение «Остина Пауэрса»
Павел Дуров раскритиковал ограничения соцсетей для детей в Великобритании
У «Маши и Медведя» появится спин-офф про трех медведей
Британец первым обогнул земной шар тремя способами — по суше, морю и воздуху
Сара Мишель Геллар сыграет Смерть в фильме «Thud»
Более 1000 рисунков Карла Лагерфельда выставят на аукцион Sotheby’s
Netflix купил права на новые сезоны российского мультсериала «Маша и Медведь»
«АСТ» выпустит новый роман Харальда Хорфа «Atomic Heart. Миссия: ХРАЗ»
Срок заключения Пи Дидди сократили еще на два месяца
Сериал «Соперники» продлили на третий сезон
Вышел первый трейлер «Шрека-5»
В Когалыме открылся первый ресторан Антона Пинского в Ханты-Мансийском автономном округе
Том Холланд подтвердил, что женился на Зендае
Сет Роген сказал, что у него «нет планов» снова работать с Джеймсом Франко
Из-за ночного забега в Москве перекроют несколько улиц и набережных в центре
В Москве пройдет второй благотворительный забег «Беги за другом» в поддержку животных из приютов
Гоша Рубчинский показал в Москве новую коллекцию — с отсылками к Японии, авангарду и рабочей одежде
Питер Серафинович получил роль полтергейста Пивза в сериале «Гарри Поттер» от HBO
Шон Пенн снимет фильм о штурме Капитолия в 2021 году

Над Москвой и соседними регионами с 20 июня запретят полеты малой авиации

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Росавиация с 20 июня запретит полеты малой авиации в Московской воздушной зоне и соседних регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ограничения распространятся на Москву, большую часть Подмосковья и отдельные районы Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей.

Запрет вводится по требованию Минобороны и будет действовать до особого уведомления. Меры объясняют необходимостью обеспечить безопасность полетов.

Под запрет попадут полеты на высоте от земли до 5200 метров легких и сверхлегких самолетов, а также беспилотников. Регулярных и чартерных рейсов ограничения не коснутся. 

Впервые о планах ограничить полеты стало известно в конце мая. В подмосковных аэроклубах уже тогда начали готовиться к возможной остановке работы или переезду. Директор Центрального аэроклуба имени В.П.Чкалова ДОСААФ России Сергей Рябчинский сказал «Подъему», что они будут вынуждены закрыться. «Это большая проблема для нас. Вся отрасль будет выключена. Я это называю: последний гвоздь в гроб легкой авиации России», — отмечал он.

По словам Рябчинского, некоторые аэроклубы решили переехать в другие регионы. 

Расскажите друзьям