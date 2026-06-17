Над Москвой и соседними регионами с 20 июня запретят полеты малой авиации

Впервые о планах ограничить полеты стало известно в конце мая. В подмосковных аэроклубах уже тогда начали готовиться к возможной остановке работы или переезду. Директор Центрального аэроклуба имени В.П.Чкалова ДОСААФ России Сергей Рябчинский сказал «Подъему», что они будут вынуждены закрыться. «Это большая проблема для нас. Вся отрасль будет выключена. Я это называю: последний гвоздь в гроб легкой авиации России», — отмечал он.