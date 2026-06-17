Британский путешественник Джеймс Кетчелл стал первым человеком, совершившим кругосветное путешествие по суше, морю и воздуху. Об этом сообщает The Telegraph.
43-летний Кетчелл недавно завершил морскую кругосветку длиной 55 тыс. километров на 40-футовой лодке Mindset. Он вышел из британского Госпорта в июле 2025 года, прошел через Лансароте, Бразилию, ЮАР, Тасманию и Аргентину. По дороге ему пришлось зайти в Кейптаун для срочного ремонта судна, а после путешественник преодолел еще почти 14 тыс. километров до Госпорта.
В Великобританию Кетчелл вернулся 13 июня. Его встретили невеста Лиза Балмер, родители, брат и племянник. По словам путешественника, он не видел невесту шесть месяцев — с момента ее последнего визита в Кейптаун.
«Звучит безумно, но теперь я стал первым человеком, обогнувшим земной шар по воздуху, морю и суше. До этого я объехал мир на велосипеде в 2013 году и облетел его на автожире в 2019-м», — сказал Кетчелл.
В 2013 году он проехал на велосипеде 29 тыс. километров, а через шесть лет установил рекорд Гиннесса, пролетев 44,4 тыс. километров на автожире. Кроме того, Кетчелл поднимался на Эверест и пересек Атлантический океан на весельной лодке.
Во время последнего путешествия он прошел через опасные участки у мыса Доброй Надежды, мыса Луин и мыса Горн. На остановках Кетчелл выступал перед школьниками и рассказывал им о путешествиях.
«Каждая страна, каждая школа и каждый молодой человек, которого я встречал, напоминают мне: приключение ничего не значит, если оно не вдохновляет кого-то поверить в себя. Можно достичь большего — если как следует настроиться», — отметил он.
Путешественник написал две книги и говорит, что хочет вдохновлять детей и подростков на собственные амбициозные цели. Он также выступает амбассадором Национального океанографического центра. В этом качестве он участвовал в научных миссиях по изучению океана и изменения климата.