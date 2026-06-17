43-летний Кетчелл недавно завершил морскую кругосветку длиной 55 тыс. километров на 40-футовой лодке Mindset. Он вышел из британского Госпорта в июле 2025 года, прошел через Лансароте, Бразилию, ЮАР, Тасманию и Аргентину. По дороге ему пришлось зайти в Кейптаун для срочного ремонта судна, а после путешественник преодолел еще почти 14 тыс. километров до Госпорта.