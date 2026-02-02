Первая победа The Cure и рекорд Кендрика Ламара: стали известны лауреаты «Грэмми»

1 февраля в США состоялась церемония вручения «Грэмми». Триумфатором премии стал Кендрик Ламар, получивший пять наград.
Рэпер, лидировавший с девятью номинациями, взял главный приз «Запись года» за трек «Luther» (совместно с SZA) и победил во всех четырех рэп-категориях, включая «Лучший рэп-альбом» за «GNX». Таким образом он побил рекорд Jay-Z и стал самым титулованным рэпером в истории «Грэмми».
Bad Bunny получил награду в категории «Альбом года» за «DeBÍ TiRAR MáS FOToS», Билли Айлиш одержала победу в категории «Песня года» за «Wildflower», а премию «Лучший новый исполнитель» завоевала британская певица Оливия Дин.
Группа The Cure получила первую в своей карьере премию «Грэмми» за альбом «Songs of a Lost World» в категории «Лучший альтернативный музыкальный альбом» и награду в номинации «Лучшее альтернативное музыкальное исполнение» за песню «Alone».
Полный список победителей «Грэмми»
- Альбом года — Bad Bunny, «DeBÍ TiRAR MáS FOToS»
- Запись года — Кендрик Ламар с SZA, «Luther»
- Песня года — Billie Eilish, «Wildflower»
- Лучшее сольное поп-исполнение — Lola Young, «Messy»
- Лучший поп-вокальный альбом — Lady Gaga, «Mayhem»
- Лучший современный кантри-альбом — Jelly Roll, «Beautifully Broken»
- Лучший música urbana альбом — Bad Bunny, «DeBÍ TiRAR MáS FOToS»
- Лучший новый исполнитель — Olivia Dean
- Лучший рэп-альбом — Кендрик Ламар, «GNX»
- Лучшая танцевально-поп запись — Lady Gaga, «Abracadabra»
- Лучшее рэп-исполнение — Clipse, «Chains & Whips» (ft. Kendrick Lamar & Pharrell Williams)
- Лучшее сольное кантри-исполнение — Chris Stapleton, «Bad As I Used to Be»
- Лучшая рэп-песня — Кендрик Ламар ft. Lefty Gunplay, «TV Off»
- Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой — Cynthia Erivo & Ariana Grande, «Defying Gravity»
- Лучший R&B альбом — Leon Thomas, «Mutt»
- Лучший рок-альбом — Turnstile, «Never Enough»
- Лучший танцевальный/электронный альбом — FKA twigs, «Eusexua»
- Лучшее рок-исполнение — Yungblud, «Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning)»
- Лучшее метал-исполнение — Turnstile, «Birds»
- Лучшее R&B исполнение — Kehlani, «Folded»
- Лучшее традиционное R&B исполнение — Leon Thomas, «Vibes Don’t Lie»
- Лучшая R&B песня — Kehlani, «Folded»
- Лучший альтернативный музыкальный альбом — The Cure, «Songs of a Lost World»
- Лучший традиционный кантри-альбом — Zach Top, «Ain’t In It for My Health»
- Лучшее мировое музыкальное исполнение — Bad Bunny, «EoO»
- Лучшая рок-песня — Nine Inch Nails, «As Alive as You Need Me to Be»
- Лучшая кантри-песня — Tyler Childers, «Bitin’ List»
- Лучшее альтернативное музыкальное исполнение — The Cure, «Alone»
- Лучший сборник саундтреков для визуальных медиа — Sinners
- Лучшее музыкальное видео — Doechii, «Anxiety»
- Лучшая песня, написанная для визуальных медиа — Huntr/x, «Golden» (from KPop: Demon Hunters)
- Лучший фолк-альбом — I’m With Her, «Wild and Clear and Blue»
- Лучшая танцевальная/электронная запись — Tame Impala, «End of Summer»
- Лучшее африканское музыкальное исполнение — Tyla, «PUSH 2 START»
- Лучшее джазовое исполнение — Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade, «Windows (live)»
- Лучшее оркестровое исполнение — Andris Nelsons (дирижёр, Бостонский симфонический оркестр), Messiaen: «Turangalîla-Symphonie»
- Лучший комедийный альбом — Nate Bargatze, «Your Friend, Nate Bargatze»
- Лучшее мелодичное рэп-исполнение — Кендрик Ламар с SZA, «Luther»
- Продюсер года — Cirkut
- Автор песни года — Amy Allen