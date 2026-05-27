Во Франции снимут документальный сериал об ограблении Лувра

Во Франции появится документальный сериал об ограблении Лувра, случившемся в октябре 2025 года. Об этом написал BMF TV.



В основу проекта ляжет книга «Main basse sur le Louvre» («Руки прочь от Лувра»), которую опубликовали 27 мая. В ней трое журналистов расследуют громкое преступление.