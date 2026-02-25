Звезда фильма «F1» Дамсон Идрис стал амбассадором «Формулы-1»
В Испании 17 женщин старше 100 лет созвонились по видео — говорили о танцах, любви и родных местах
Дочь Мартина Шорта покончила с собой. Ей было 42 года
Билл Гейтс извинился за связь с Эпштейном и признался в изменах жене
Каждый пятый россиянин тратит на хобби от 6 до 10 часов в неделю
В Переделкине открывается «Первая дача» — музей о городке писателей
Spotify выпустил колонку в виде урны для праха
В феврале сугробы в Москве выросли до 73 сантиметров — это абсолютный рекорд
Zoloto станет хедлайнером фестиваля «Круто» в 2026 году
Слово «абьюзер» может попасть в словари русского языка. У него нет аналогов
Премьера четвертого сезона «Теда Лассо» ожидается в августе
Риз Ахмед в осовремененной экранизации «Гамлета» Шекспира
Дорожным движением в Тушино будет управлять ИИ
Рекламный трек Sqwoz Bab «Купер» возглавил чарты «VK Музыки» и «Яндекс Музыки»
Россияне стали есть меньше лапши быстрого приготовления
Мосстат: в столице живут 13,3 млн человек
Метеорологическая весна в Москве наступит во второй половине марта
Бывшему принцу Эндрю запретили ездить верхом на лошадях, чтобы его не видели слишком веселым
Эд Скрейн сыграет Бальдра в сериале «God of War» от Amazon
За последние 5 лет россияне стали пить на 11% меньше алкоголя
«Читай-город»: самые читающие знаки восточного календаря — Дракон, Кролик и Собака
На Алтае с 1 марта запретят продажу алкоголя в выходные и праздники
Юра Борисов приступает к репетициям спектакля «Гамлет» в МХТ им. Чехова
Коттедж из сериала «Жаркое соперничество» появился на Airbnb
В новых сериях «Бриджертонов» прозвучат инструментальные каверы на Charli XCX и Билли Айлиш
Джаред Харрис из «Чернобыля» снимется в новом фильме Мартина Скорсезе
Рождаемость в Южной Корее выросла впервые за 15 лет благодаря эхо-бумерам
Оливия Родриго и ее продюсер работают над новой музыкой

Новым директором Лувра станет руководитель Версальского дворца Кристоф Лерибо

Афиша Daily
Фото: @christophe.leribault

Руководитель Версальского дворца Кристоф Лерибо назначен новым директором Лувра. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации СМИ, об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на заседании Совета министров. Информацию подтвердила представитель французского правительства Мод Брежон. По ее словам, главными задачами Лерибо будут «контроль за безопасностью здания, сохранностью коллекций и управление персоналом, восстановление атмосферы доверия и проведение, совместно со всеми командами, необходимых преобразований в музее».

Лерибо сменит на посту Лоранс Де Кар, которая 24 февраля объявила об уходе с должности. Макрон тогда заявил, что уход с поста — «акт ответственности» со стороны Де Кар.

Свою четырехлетнюю работу в Лувре теперь уже экс-директор охарактеризовала двояко. «Я могла совершать ошибки, но я считаю, что вернула в Лувр движение», — сказала она.

Де Кар возглавляла музей с сентября 2021 года. Она уволилась после масштабного ограбления Лувра на фоне скандала с поддельными билетами и забастовок сотрудников.

