Лувр закрылся уже в четвертый раз из‑за забастовок сотрудников

Музей Лувр закрылся уже в четвертый раз чуть более чем за месяц из‑за забастовок сотрудников. Об этом написала Le Monde.
Издание сообщило, что самый посещаемый в мире музей не работает 26 января. Руководство Лувра и французское Министерство культуры так и не могут договориться с профсоюзами.
Не менее 300 работников музея, по данным профсоюзов CGT и CFDT, проголосовали за продолжение забастовки. Их не устраивает нехватка персонала и различия в оплате труда с другими сотрудниками Минкульта.
Протестующие требуют, чтобы министр культуры Рашида Дати рассмотрела их требования прежде, чем будет баллотироваться на пост мэра Парижа. Ранее Дати уже назвала требования бастующих законными.
Забастовки в Лувре начались 15 декабря. С этого момента музей трижды закрывался полностью и еще трижды — частично. Кроме того, в некоторые дни открытие музея задерживалось на два часа из‑за собраний персонала. В Лувре оценили потери доходов, связанные с протестами, как минимум в 1 миллион евро.