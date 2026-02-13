Во Франции обнаружили, что в Лувре и Версале продавали поддельные билеты

Французская полиция произвела несколько арестов в связи с выявленной крупной аферой в музеях — Лувре и Версальском дворце. Об этом написала газета Le Parisien.
Задержаны были девять человек, в том числе — двое сотрудников Лувра и экскурсоводы. Прокуратура считает, что они занимались продажей поддельных билетов и чрезмерным бронированием туров.
Правоохранительные органы изъяли у арестованных 957 тыс. евро наличными. На их банковских счетах обнаружили еще 486 тыс. Также, по информации СМИ, полиция изъяла три автомобиля и несколько банковских сейфов.
Мошенничество с билетами выявили во время проверки отчетности в Лувре. Расследование началось с жалобы работников Лувра, которые сообщили о «частом присутствии в музее пары китайских гидов, которые приводили группы китайских туристов в обход билетной кассы».
По словам сотрудников, гиды использовали одни и те же билеты для разных людей. Впоследствие в музее заподозрили и других экскурсоводов в подобных махинациях. Прослушивание телефонных разговоров подтвердили подозрения.
Предположительно, незаконные действия могли нанести ущерб Лувру в более 10 млн евро. Преступная сеть, как считают прокуроры, действовала примерно в течение десяти лет.