Сеть кофеен Cofix откажется от низких фиксированных цен

Сеть кофеен Cofix объявила об отказе от низких фиксированных цен и переходе в более высокий ценовой сегмент.
Представители компании пояснили, что теперь они не стремятся конкурировать за звание самого дешевого предложения на рынке, а постепенно движутся в сторону заведений среднего и премиального уровня.
По их мнению, ниша кофеен-дискаунтеров в России практически исчезла, уступив место кофейным точкам в розничных сетях. Рост цен, а также активное развитие сегмента готовой еды в ретейле привели к тому, что гости стали экономить и реже посещать кофейни.
В ответ Cofix не только повышает цены, но и обновляет дизайн заведений, запускает новые форматы, такие как кафе-пекарни Cofix Bakery, и вводит в меню напитки с протеиновой пенкой, коллагеном и другими добавками.