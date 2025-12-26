Сеть кофеен Cofix откажется от низких фиксированных цен

Гарри Стайлз выпустил архивное видео с хроникой тура Love on Tour
Джастин Бибер раскритиковал музыкальную индустрию
7-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» стал вторым с самым низким рейтингом на IMDb
Самое популярное направление новогоднего отдыха россиян — Египет
Зак Снайдер показал фото, с которого начался путь Генри Кавилла в роли Супермена
Дэниел Стерн — грабитель из «Один дома» — создаст скульптуру по мотивам сцены со своим персонажем
С 1 января 2026 года прекращается автоматическое продление водительских прав
На съемки монолога Уилла из 5-го сезона «Очень странных дел» ушло 24 часа
Джеймс Кэмерон пообещал раскрыть сюжет 4-й и 5-й частей «Аватара», если их не снимут
С 2 января в Москве изменятся тарифы на парковку и за проезд по МСД
Дружба Арианы Гранде, Синтии Эриво и Джонатана Бейли в не вошедшем в фильм отрывке «Злой»
Мэтт Деймон и Бен Аффлек представили новый тизер триллера «Лакомый кусок»
Красную площадь вновь закроют для посещения в новогоднюю ночь
Хоррор «Хокум» со звездой «Разделения» выйдет в российский прокат 7 мая
Queen выпустят ранее не изданную рождественскую песню
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, оказался фанатом Скриптонита, групп «Кино» и «Курара»
Умер гитарист и клавишник The Cure Перри Бэмоунт
Тимоте Шаламе настоял на реальной съемке сцены избиения для фильма «Марти Великолепный»
Бегуны из Химок нарисовали символ будущего года на карте города с помощью GPS
Американский вирусолог заявил о создании пивной вакцины
Аниме «Нежити не повезло» продлили на второй сезон
«Очень странные дела» принесли экономике США 1,4 млрд долларов
adidas выпустил коллекцию, навеянную Minecraft
Кремлевская елка — 8-я самая высокая в мире в 2025 году
«Бонд с кнопкой» и «Хлеб» выступят на фестивале Stereoleto 2026
В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в школах и колледжах
Москва впервые с 2019 года перестала быть самым тревожным регионом. Первое место — у Петербурга

Сеть кофеен Cofix откажется от низких фиксированных цен

Фото: Fahmi Fakhrudin/Unsplash

Сеть кофеен Cofix объявила об отказе от низких фиксированных цен и переходе в более высокий ценовой сегмент.

Представители компании пояснили, что теперь они не стремятся конкурировать за звание самого дешевого предложения на рынке, а постепенно движутся в сторону заведений среднего и премиального уровня.

По их мнению, ниша кофеен-дискаунтеров в России практически исчезла, уступив место кофейным точкам в розничных сетях. Рост цен, а также активное развитие сегмента готовой еды в ретейле привели к тому, что гости стали экономить и реже посещать кофейни.

В ответ Cofix не только повышает цены, но и обновляет дизайн заведений, запускает новые форматы, такие как кафе-пекарни Cofix Bakery, и вводит в меню напитки с протеиновой пенкой, коллагеном и другими добавками.

Расскажите друзьям