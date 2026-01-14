Звезда «Уэнсдей» Хантер Дуэн рассказал, что съемки 3-го сезона начнутся через несколько дней

Актер Хантер Дуэн, сыгравший Тайлера Галпина в сериале «Уэнсдей», поделился, что съемки третьего сезона шоу начнутся через несколько дней. Они пройдут в Дублине.
«Мы вот-вот начнем съемки третьего сезона. Обычно они длятся 7–8 месяцев. И мы вернемся в Дублин. Там снимали второй сезон», — сказал он.
Третий сезон «Уэнсдей» был утвержден Netflix еще летом, до старта второго. Уже известно, что к актерскому составу присоединится Ева Грин, которая сыграет тетю Офелию ― сестру Мортиши Аддамс, которую на финальных секундах второго сезона показали лишь со спины.
Как и ее племянница Уэнсдей, Офелия обладает экстрасенсорными способностями. По приказу их с Мортишей матери Офелию отправили в психиатрическую больницу, откуда она сбежала.
Недавно Netflix подтвердил, что третий сезон сериала выйдет только в 2027 году. В 2026-м зрителей ждут финальные сезоны «Внешних отмелей» и «Ведьмака», а также новые главы «Бриджертонов», «Грызни» и лайв-экшн «Ван-Писа».