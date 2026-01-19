Фа фа? Вотафа? У Ганвеста много хитов, но говорят о нем не поэтому. История артиста-мема

Откуда вообще взялся Ганвест
Руслан Гоминов (его настоящее имя) родился в казахстанском Актау в 1992 году. Такой сеттинг будто по умолчанию предполагает рассказ о трудном детстве (можно привести в пример истории Шокка или Скриптонита). Взросление Руслана — не исключение. Он признавался, что ему часто приходилось драться на улицах, во многом поэтому он занимался спортом (боксом и футболом), чтобы постоять за себя.
Изначально будущий Ганвест слушал рок — русский («Король и Шут», «Сектор Газа» — Руслан даже хотел сделать кавер на «КиШ») и зарубежный (Kiss, Rammstein, Slipknot, Korn), — но услышал Тупака и серьезно увлекся классикой западного рэпа. До той степени, что одним из первых псевдонимов Руслана, когда он подошел к микрофону сам, был «2Pac с одиннадцатого района» — отсылка к месту, где он тогда жил.
До того как стать Ганвестом, Руслан перепробовал много никнеймов, в том числе Cash Boss и Latinos. Второму нику он посвятил одну из первых своих татуировок, которых в будущем станет много.
Остановившись на Ганвесте, в 2015-м Руслан переехал в Москву, где пошел на кастинг шоу СТС «Молодая кровь», которое проводилось вместе с лейблом Black Star — победа означала подписание на лейбл. Позже Руслан признавался, что тогда «все хотели на Black Star, потому что это казалось крутым». Артист поехал на шоу в составе дуэта 20ya вместе со своей подругой — она пела, он читал рэп.
Жюри конкурса (в составе которого был Тимати) творчество дуэта не понравилось, но Руслан не опустил руки — и решил, что устроится в магазин одежды Black Star, чтобы попробовать таким путем достучаться до лейбла.
«Ты просто уже как сотрудник имеешь право попасть в офис, и я там технично с флешкой приходил — ну слушай, послушай. Год проработал, а они: ой, слабо, ну, мы подумаем. Короче, не сработала моя схема», — признавался позже Ганвест.
Руслан остался в Москве и пошел работать барбером. Это было тяжело: артист рассказывал, что работал шесть дней в неделю, питался лазаньей из «Пятерочки» и лапшой быстрого приготовления, заработал себе панкреатит и свои первые будущие хиты написал во время походов в туалет.
«Звездопад» и «Никотин»
В 2018 году Руслан записал трек «Звездопад», в котором опробовал формулу успеха: модный в те годы на фоне взлета Элджея и Федука дипхаусовый бит + скриптонит-флоу с немного жующими согласными. Важно, что Ганвест к тому моменту забил лицо татуировками и выглядел как местная версия эмо-рэпера Лил Пипа, имя которого тогда гремело на фоне смерти. «Звездопад» стал хитом, а Руслана подписал к себе лейбл Rhymes Music, который открыло руководство «Рифм и Панчей» — самого популярного тогда русскоязычного сообщества про рэп. Лейбл, с одной стороны, подписывал к себе значительную часть фрешменов «новой школы», с другой — смотрел и на более чартовую музыку, заточенную под широкую аудиторию. Ганвест выглядел и звучал как связующее звено двух миров — модного ньюскула и того, что потом назовут кальян-рэпом.
C Rhymes Music Ганвест остался аж до 2025 года — и стал если не регулярным, то точно периодическим героем чартов. По той же формуле (разве что туда добавлялся еще и реггетон), что и «Звездопад», были сделаны и другие хиты: «Никотин», «Кайфули», «Нирвана», «Ананасовый сироп».
Два интересных момента. «Ананасовый сироп» Ганвест записал с Натаном — артистом Black Star, который, в отличие от Руслана, победил в том самом шоу «Молодая кровь», и нельзя сказать, что карьера Натана получилась как-то ярче. А у песни «Нирвана» была рок-версия, которая звучит так, как если бы Скриптонит увлекся кальян-рэпом, но спел на инструментал группы, которая играет дум-метал, — рокерские корни Ганвеста иногда давали знать о себе.
Но в целом творчество Ганвеста сливалось с тем, что тогда происходило в чартах, и не сказать, чтобы как-то выделялось на общем фоне. Ганвест попадал в медиаполе, но по другим причинам.
Скандалы
В 2020 году Ганвест записал фит с Инстасамкой, о песнях которой тогда еще говорили мало, а вот конфликты обсуждали все. Их совместный трек «Гоба» (на фите был и муж артистки Moneyken) еще не успел выйти, как Инстасамка публично заявила, не будет поддерживать в соцсетях выпуск песни и вообще хотела бы, чтобы трек не вышел (но его уже успели к тому моменту отгрузить на площадки). Причина: Ганвест рекламирует каперов — иронично, что ранее этим занималась сама Самка.
«Мне больше не нравится, что делает этот человек, я не знала, что он начнет творить [ерунду]. Я извиняюсь перед вами за этот фит, можете его не слушать, — писала артистка. — Он рекламирует каперов, и ему вообще [индифферентно], что рекламировать». Фит вышел в ноябре 2020-го — не суперхит, но сейчас у него два миллиона стримов на одном только Spotify.
Конфликты Ганвеста были не столько громкими, сколько смешными. Например, Fendi-гейт (назовем это так). В том же событийном для артиста ноябре 2020 года Ганвест купил в бутике Fendi в ГУМе худи за 80 тысяч рублей, но решил вернуть обратно. Не получилось: сотрудники магазина зашли в соцсети Ганвеста, увидели, как он позирует в купленной одежде, и отказались принимать вещь обратно. В ответ Руслан поднял скандал, назвал вещь «бракованной» и угрожал судом, что в итоге ни к чему не привело. Смешнее ситуацию делает приквел «фендигейта»: в сентябре Ганвест выпустил трек «Fendi2», но перед этим огорчился новости о том, что блогер Rakhim уже сделал свою песню про этот бренд, — и решил, что тот украл у него идею. По словам Ганвеста, изначально его песня называлась «Fendi Gucci Prada Louis» и была написана им гораздо раньше.
Осень-2020 у Ганвеста вообще была богата на скандалы. В сентябре в сети появилось видео, где Руслан на ж/д станции (какой именно — не установлено) стреляет в другого человека, — многие заподозрили, что ролик постановочный. А в ноябре Ганвест пришел в больницу и с риторикой «я вас всех разнесу» отказался надевать там противоковидную маску.
И еще один штрих к портрету тогдашнего Ганвеста, который поможет понять Ганвеста нынешнего: в июле 2020-го в тиктоке он позировал в одном подгузнике.
«Шнейне, фа»
Новый виток популярности Ганвеста начался в конце 2025 года. В сентябре Руслан выпустил песню «Стрит бизнес», которая резко отличается от того, что он выпускал даже за пару месяцев до этого, — там звучит жирный бас и синты в духе Playboi Carti. Выглядеть он тоже стал соответствующе эстетике лейбла Opium — «вампирский» мейкап, черная одежда, выбритые брови.
Тогда же, осенью, лексикон Ганвеста резко обновился словами «шнейне», «пепе», «фа» и «вотафа» — что он начал демонстрировать в рилсах. Именно эти рилсы — а не песни — стали главным источником шума артиста в интернете. К концу года Ганвеста пригласили в шоу «Что было дальше?» и «Кстати», где он объяснял ведущим, что же означают все эти «шнейне» и «пепе».
Относительный музыкальный успех тоже случился — декабрьская песня «Вика любит пэпэ» немного пошумела в российских чартах, — при этом не получается избавиться от ощущения, что это мем подтянул за собой музыку, а не наоборот. Но Ганвест выбрал, кажется, самый правильный момент, чтобы анонсировать первый за восемь лет большой альбом — он выйдет в январе 2026-го.
Так кто такой Ганвест: мем, артист или воплощение современных лент соцсетей в человеческом обличье?
Иронично и показательно, что на «Что было дальше?» Ганвест появился в одном выпуске вместе с Прохором Шаляпиным — человеком, которого в первую очередь вспоминаешь, когда речь идет об артистах, известных по мемам, а не по песням.
Ганвест в этом смысле человек-парадокс. С одной стороны, у него есть известные песни: спроси на улице кого-нибудь от 25 до 30 и попроси вспомнить что-то из его творчества — наверняка сразу придут в голову «Кайфы-кайфули» или тот же «Никотин». Это явно не Прохор Шаляпин, песни которого знают только участники команд, которые выигрывают квизы по «Фабрике звезд». С другой стороны, выведи это за скобки (псевдо?) драки с Subo, истории с Fendi (и я сейчас не говорю про «шнейне» и «пепе») и так далее — появился бы он даже не на «Что было дальше?», а хотя бы на подкасте у Букера? Я так не думаю.
Ганвест — это мем-трудяга, который прицельно бил в одну точку: делать нашу ленту в интернете веселее любыми способами, при этом творчески мимикрируя под что угодно. Какой Ганвест настоящий: кальянный Лил Пип? наш 6ix9ine (он ведь даже обложки синглов делал в его стилистике)? опиумный шнейне? Непонятно. Но это и неважно, а важно то, что он пробил эту дверь — и теперь может еще минимум полгода ходить по шоу с четырьмя словами. А если еще на альбоме будут хитяры — может, и вообще не скроемся от него.
Думаю, Ганвест — в той мере, в которой смог, — занял нишу покойного Паши Техника: монокультурного циркового медведя, за которым повторяют хоть подростки в очереди на концерт вайперов, хоть тридцатипятилетние трудяги из дневной столовки в Коломягах. Осталось понять: прикол ли это на час, или он с нами надолго.