Суд не встал на сторону москвича, которому обещали бесплатную пиццу на сто лет

Фото: tingeyinjurylawfirm/Unsplash

Мещанский районный суд Москвы отклонил иск жителя столицы Дмитрия Мезенцева к сети пиццерий Domino’s, требовавшего обязать компанию 100 лет кормить его бесплатной пиццей в обмен на сделанную татуировку с логотипом ресторана. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно материалам, в сентябре 2018 года Мезенцев принял участие в рекламной акции «Доминос навсегда». Участникам обещали, что первые 350 человек, набившие татуировку с логотипом Domino’s, получат сертификат на 100 промокодов на пиццу ежегодно на протяжении 100 лет. 

Мужчина сделал тату и до декабря 2022 года регулярно получал бесплатные пиццы. Затем промокоды перестали действовать. Обращения в техподдержку и досудебная претензия не помогли, поэтому Мезенцев обратился в суд. Он требовал признать за ним право на 100 бесплатных пицц диаметром 28 сантиметров ежегодно до 2118 года, а также компенсировать моральный вред.

Суд отказал в удовлетворении иска, указав, что организатор акции вправе изменять правила или прекратить ее проведение. Закон «О защите прав потребителей» на рекламные акции не распространяется. Мезенцев обжаловал решение, но апелляцию отклонили.

