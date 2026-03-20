София Коппола отказалась от нового проекта с Кирстен Данст, посчитав его «слишком грустным»

Американский режиссер София Коппола рассказала в интервью Elle, что отказалась от нового тайного проекта, в котором должна была поучаствовать Кирстен Данст. Кинематографистка посчитала, что фильм будет «слишком грустным».

Картина могла стать четвертым совместным проектом для Копполы и Данст. Съемки планировали начать в 2026 году. Фильм, по словам Данст, должен был рассказать о реальной исторической личности — какой именно, актриса не раскрыла.

«Эти мрачные времена сбивают с толку. Я хочу предложить миру немного надежды и красоты, но в то же время я не хочу делать что‑то поверхностное, потому что сейчас, кажется, время для глубоких вещей», — поделилась Коппола.

Режиссер добавила, что в настоящее время не ведет работу ни над каким‑либо другим проектом. Ранее Коппола выпустила документальный фильм «Марк глазами Софии» о дизайнере Марке Джейкобсе.

Последняя игровая работа Копполы вышла в 2023 году, ей стала драма «Присцилла: Элвис и я». После нее кинематографистка работала над экранизацией романа «Обычай страны» Эдит Уортон для Apple TV+, но платформе не понравилась идея Софии.

По словам режиссера, в ее истории фигугрировала «неприятная женщина», что отпугнуло продюсеров. В итоге пятисерийный мини-сериал не состоялся. Впрочем, киноадаптация «Обычая страны» все еще находится в работе, но уже без участия Копполы.

