Луи Гаррель и Роуз Лесли снимутся с Сидни Суини в фильме «Обычай страны»

Джон О’Коннор рассказывает Ив Хьюсон жуткую правду о нелюдях в трейлере «Дня раскрытия»
Группа Pussycat Dolls вернется на сцену
О Стьюи из «Гриффинов» снимут отдельный мультсериал
«Превратила 8 марта в кошмар»: визажистка раскритиковала условия работы на шоу Алины Загитовой
Россияне назвали книги, которые хотели бы увидеть в формате видеоигр
Звезда «Эмили в Париже» Филиппина Леруа-Болье спродюсирует экшн-триллер в Марокко
В Краснодаре кофейня добавила в меню коктейли «из файлов Эпштейна». Теперь ее «отменяют»
Yanix, Петар Мартич и DJ Stonik1917 выступят на «Базе» в ДК «Альфа Кристалл»
«Афиша» и «2ГИС» представили маршруты кинопрогулок по Москве и Петербургу
В Москве 22 марта пройдет фестиваль по пристройству животных «Собаки, которые любят… и котики!»
Минтранс показал проект будущего аэродрома Архыз
«Литфонд» выставит на торги фото Цоя, рукописи Науменко и автограф Кормильцева
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй возвращаются в мир модного глянца в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»
Каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 000 рублей
ИИ-актриса Тилли Норвуд выпустила клип
Кайли Дженнер рассказала, что хочет сыграть в комедии или боевике
«Перекресток» и художник Покрас Лампас выпустили лимитированные дизайнерские статуэтки «Лаки Миши»
Опрос: более половины мужчин согласны с тем, что должны оплачивать основные траты в отпуске
В Москве вырос спрос на пейджеры, рации и стационарные телефоны
В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать даже с VPN
«Вкусно — и точка» появится в Кыргызстане и в других странах
Исполнители теракта в «Крокусе» получили пожизненное
В Музее Москвы пройдет фестиваль «Dafes Типографика»
YouTube стал крупнейшей медиакомпанией в мире, обойдя Disney
В «Читай-городе» зафиксировали рост спроса на путеводители и атласы в Москве
Девятый сезон «Рика и Морти» стартует в мае. Смотрим первые кадры!
Роскачество обнаружило в школьных брюках для мальчиков высокоопасные вещества
Автор «Счастливого дня смерти» и «Дропа» поставит хоррор «Конец посадки»

Луи Гаррель и Роуз Лесли снимутся с Сидни Суини в фильме «Обычай страны»

Афиша Daily
Фото: Aurore Marechal/Getty Images

Луи Гаррель снимется с Сидни Суини в фильме «Обычай страны». Об этом сообщил Deadline.

К актерскому составу проекта присоединятся также Роуз Лесли («Игра престолов»), Мэттью Гуд («Аббатство Даунтон»), Марта Плимптон («Воспитывая Хоуп»), Ирен Жакоб («Двойная жизнь Вероники»), Джош Финан («Олененок»), Хью Дэнси («Родина»).

Кроме того, в ленте примут участие Иэн Харт («Гарри Поттер и философский камень»), Джеймс МакАрдл («Андор»), Рози Шихи, Луиза Харланд («Девчонки из Дерри»), Ронке Адеколуеджо, Доминик Уэст («Прослушка»), Миранда Ричардсон («Сонная лощина») и Лео Вудалл («Нюрнберг»).

Будущая картина станет экранизацией одноименного романа Эдит Уортон. Режиссером и сценаристом будет Джози Рурк. Работа над фильмом уже стартовала.

Суини исполняет в проекте роль Юдины Спрагг — амбициозной женщины родом со Среднего Запада, которая стремится пробиться в высший свет Нью‑Йорка на рубеже веков. Опираясь на свою красоту, смелость, предприимчивость, силу воли и непоколебимые амбиции, Юдина бросает вызов устоявшейся элите, бесстрашно провоцируя скандалы, пока любовь и удача не оказываются на ее стороне.

Суини выступает продюсером фильма наряду с Элис Оуэн и Чарльзом Финчем. В создании ленты участвуют LD Entertainment, Rabbit’s Foot Films, Monumental Pictures и Studiocanal.

Оператором «Обычая страны» стал Рубен Импенс, художником по костюмам стала Лорен Рейхани. Художником-постановщиком выступила Лора Эллис Крикс. Кастинг провела Нина Голд.

Расскажите друзьям