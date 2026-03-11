Луи Гаррель и Роуз Лесли снимутся с Сидни Суини в фильме «Обычай страны»

Луи Гаррель снимется с Сидни Суини в фильме «Обычай страны». Об этом сообщил Deadline.
К актерскому составу проекта присоединятся также Роуз Лесли («Игра престолов»), Мэттью Гуд («Аббатство Даунтон»), Марта Плимптон («Воспитывая Хоуп»), Ирен Жакоб («Двойная жизнь Вероники»), Джош Финан («Олененок»), Хью Дэнси («Родина»).
Кроме того, в ленте примут участие Иэн Харт («Гарри Поттер и философский камень»), Джеймс МакАрдл («Андор»), Рози Шихи, Луиза Харланд («Девчонки из Дерри»), Ронке Адеколуеджо, Доминик Уэст («Прослушка»), Миранда Ричардсон («Сонная лощина») и Лео Вудалл («Нюрнберг»).
Будущая картина станет экранизацией одноименного романа Эдит Уортон. Режиссером и сценаристом будет Джози Рурк. Работа над фильмом уже стартовала.
Суини исполняет в проекте роль Юдины Спрагг — амбициозной женщины родом со Среднего Запада, которая стремится пробиться в высший свет Нью‑Йорка на рубеже веков. Опираясь на свою красоту, смелость, предприимчивость, силу воли и непоколебимые амбиции, Юдина бросает вызов устоявшейся элите, бесстрашно провоцируя скандалы, пока любовь и удача не оказываются на ее стороне.
Суини выступает продюсером фильма наряду с Элис Оуэн и Чарльзом Финчем. В создании ленты участвуют LD Entertainment, Rabbit’s Foot Films, Monumental Pictures и Studiocanal.
Оператором «Обычая страны» стал Рубен Импенс, художником по костюмам стала Лорен Рейхани. Художником-постановщиком выступила Лора Эллис Крикс. Кастинг провела Нина Голд.