Секс без перерыва: 10 современных эротических триллеров и мелодрам глазами зумеров

Горничная-кореянка (Ким Тхэ Ри), а на самом деле профессиональная воровка влюбляется в свою японскую хозяйку (Ким Мин Хи), которую хочет соблазнить, обокрасть и сдать в дурдом проходимец по кличке Граф (Ха Чжон У). Пан Чхан Ук не пытается запугать зрителя сценами насилия — даже кровавая пытка скорее похожа на часть ироничной постановки. Объект насмешки — патриархальные ценности, которые, сколько ни пытайся сдвинуть, где‑нибудь все равно да останутся на месте. «Служанка» — злободневная театральная постановка, напоминающая о том, что иногда мужской взгляд и правда ограничивается лишь собственными желаниями . Разве может мошенник, безоговорочно уверенный в своем маскулинном предназначении, получить шуточное прозвище Граф просто так? Может, поэтому богатая японка и начинает интересоваться бедной служанкой — в ней чести больше, чем в человеке с игрушечным титулом. Пан Чхан Ук смеется вместе со зрителями, и ему как будто неловко напоминать — чудо с прислугой произошло разве что с Золушкой. Справедливости ради, режиссер не играет в пророка, а просто использует исторические декорации для высмеивания запылившихся устоев и демонстрации любви между двумя женщинами. Кино отчасти эксплуатационное, но вовремя появившееся на свет: время сейчас такое, что не поймешь, кто кого использует.