Подруга Лерчек рассказала, что у блогерши диагностировали рак желудка

У Валерии Чекалиной (Лерчек) диагностирован рак желудка. Сейчас девушка испытывает сильные боли и принимает обезболивающие, рассказала подруга Лерчек Алина Акилова у себя в телеграм-канале и в комментариях под постом.
«Честно, рыдаю третьи сутки. Это все чистая правда, все что с нашей маленькой и хрупкой девочкой происходит. Три дня я читаю статьи, спрашиваю у друзей, есть ли шанс? Шанс есть всегда! Сейчас ей надо взять себя в руки и бороться. И ей никто не должен мешать в этом», ― написала она.
О том, что у блогерши рак с метастазами в легких, сообщил 8 марта парень Валерии, танцор из Аргентины Луис Сквиччиарини. Он рассказал, что онкологическое заболевание обнаружили вскоре после того, как Лерчек родила четвертого ребенка ― сына от Сквиччиарини. Ребенок здоров.
По словам его отца, в день родов врача смутило состояние плаценты Лерчек, и блогера отправили на гистологию. Сквиччиарини отметил, что Чекалиной уже провели операцию на позвоночнике, так как несколько позвонков начали разрушаться. В легких девушки нашли метастазы. Луис добавил, что полгода назад Лерчек, находясь под домашним арестом, просила разрешение посетить врача из-за болей, но следователи и суд ей отказали.
В марте 2023 года на Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина завели уголовные дела об уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей и отмывании 130 млн рублей. Обвинение в неуплате налогов с них сняли в декабре того же года, когда они выплатили 504 млн рублей долга, штрафов и пени. Дело об отмывании денег закрыли в марте 2024-го за отсутствием состава преступления.
В октябре 2024-го на экс-супругов завели новое уголовное дело — о переводе в ОАЭ более 251 млн рублей с использованием подложных документов. По части 1 статьи 193.1 УК им грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Лерчек и ее экс-супруг все это время находятся под домашним арестом.