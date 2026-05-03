Ральф Файнс, Колин Фаррелл и Вагнер Моура снимутся в комедии «ART» по пьесе Ясмины Реза

Ральф Файнс, Колин Фаррелл и Вагнер Моура (обладатели суммарно пяти номинаций на «Оскар») сыграют в экранизации культовой французской пьесы «ART». Об этом сообщает Deadline.
Режиссером выступит номинант на «Оскар» Фернанду Мейреллиш («Город Бога», «Два Папы»), а адаптацию написал многократный оскаровский лауреат Кристофер Хэмптон («Отец»).
Сюжет пьесы, которая с 1994 года обошла сцены Парижа, Лондона, Бродвея и Сиднея, строится вокруг трех давних друзей: Сержа, Марка и Ивана. Серж, увлекшись современным искусством, покупает дорогую картину — огромное белое полотно с едва заметными белыми линиями.
Марк в ужасе, он не понимает, как можно тратить такие деньги на то, что невозможно назвать искусством. А Иван, как обычно, оказывается между ними, пытаясь всех успокоить, но становится только хуже.
Это комедия о дружбе, вкусах, деньгах и о том, как одно белое полотно может разрушить многолетние отношения. В последней бродвейской версии роли исполняли Бобби Каннавале, Джеймс Корден и Нил Патрик Харрис.