Фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» получил 10-минутную овацию на премьере в Каннах

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр» удостоился 10-минутных оваций на Каннском кинофестивале. Об этом написал Deadline.

По словам СМИ, зрители в Grand Théâtre Lumière встретили картину с восторгом и называли ее великой работой. «Минотавр» — первая ленте Звягинцева почти за десятилетие. 
 

Фильм рассказывает историю высокопоставленного руководителя, чья тщательно выстроенная жизнь рушится. Профессиональные кризисы, глобальный хаос и супружеская измена вместе доводят героя до опасной точки.

Центральную роль в ленте исполнил Дмитрий Мазуров. Его супругу Галину сыграла Ирис Лебедева. Сценарий «Минотавра» написал сам Звягинцев в соавторстве с Семеном Ляшенко.

«Минотавр» участвует в конкурсной программе Каннского киносмотра. Среди его конкурентов — «1949» Павла Павликовского, «Барашек в ящике» Хирокадзу Корээда, «Любовь моя» Родриго Сорогойен, «Трус» Лукаса Донта, «Горькое рождество» Педро Альмодовара, «Параллельные истории» Асгара Фархади.

