Глава Disney Боб Айгер может покинуть пост до конца 2026 года

Фото: Michael Reaves/Getty Images

Генеральный директор The Walt Disney Company Боб Айгер может досрочно уйти с поста до истечения своего контракта 31 декабря 2026 года. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники, близкие к руководству медиакорпорации.

Согласно публикации, Айгер выражал нежелание продолжать «ежедневную рутину» управления компанией и был разочарован внутренними конфликтами, в том числе ситуацией вокруг почти недельной приостановки шоу Джимми Киммела на канале ABC в сентябре 2025 года.

Совет директоров Disney ранее заявлял, что планирует назвать имя преемника Айгера «в начале 2026 года». На следующей неделе совет должен провести встречу в штаб-квартире в Бербанке, где может состояться голосование по этому вопросу.

В официальном заявлении компании, поданном на прошлой неделе, подтверждается, что процесс выбора следующего CEO уже идет, а внутренние кандидаты проходят «тщательную подготовку» под руководством самого Айгера и внешних консультантов.

Хотя имена не называются, аналитики и букмекеры считают фаворитами Джоша Д’Амаро, курирующего парки и товары (Disney Experiences), и Дану Уолден, отвечающую за развлекательный контент и стриминг (Disney Entertainment).

По данным WSJ, Айгер хочет уделять больше времени личным проектам, включая плавание на своей новой суперяхте Aquarius, поддержку работы жены — декана факультета журналистики Университета Южной Калифорнии, и развитие женского футбольного клуба Angel City FC, контрольный пакет которого пара приобрела в 2024 году.

Боб Айгер возглавлял Disney с 2005 по 2021 год, после чего ушел на пенсию, передав бразды правления Бобу Чапеку. Однако уже в ноябре 2022 года совет директоров вернул Айгера на пост CEO для стабилизации компании.

