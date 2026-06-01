Сериал «Эйфория» закрывается после третьего сезона
Стоимость обучения в вузах выросла на 10,7% в 2026 году
Синтия Эриво назвала расистскими шутки о том, что она телохранитель Арианы Гранде
На чемпионате мира по футболу будут использовать мячи с датчиками
В Сербии обсуждают возможность отмены безвиза с Россией
Пол Беттани рассказал, что все еще тяжело скорбит по Хиту Леджеру
Гигантская черешня появилась на старом Арбате в Москве
Минобрнауки изменило правила приема в аспирантуру
В «Лужниках» установили мировой рекорд по самому массовому турниру по настольному теннису
Эмилия Кларк раскритиковала слухи о больших зарплатах актеров «Игры престолов»
Мэддокс, сын Брэда Питта и Анджелины Джоли, намерен отказаться от фамилии отца
Американка потратила три месяца на создание точной копии кухни «Симпсонов»
Чечня, Чукотка и Краснодарский край оказались самыми некурящими регионами в России
Дастин Хоффман и Лео Вудолл в первом отрывке триллера «Настройщик»
Okko провел «Прайм Стадиван» — показ финала Лиги чемпионов на большом экране
На набережной Тараса Шевченко появится ландшафтный парк
Концерты Канье Уэста и Трэвиса Скотта отменили в Италии
Пол Маккартни рассказал, кто сейчас его любимый «битл»
Тейлор Свифт и «История игрушек» намекнули на возможное сотрудничество
Канье Уэст назвал свой концерт в Стамбуле самым массовым платным стадионным выступлением в истории
Сиквел «Minecraft в кино» получит название «A Minecraft Movie Squared»
Кристину Лекси, бывшую девушку Паши Техника, арестовали по делу о распространении порнографии
ПСЖ победил в финале Лиги чемпионов
ИИ-агентам дали под управление симуляцию общества. Grok совершил 183 преступления и вымер за 4 дня
Хоррор 26-летнего ютубера с бюджетом в 750 тыс. долларов собрал в прокате 100 млн
Водка в России за год подорожала почти на 15%
СМИ: вскрытие туши горбатого кита Тимми проведут 4 июня
Умерла оскароносная монтажерка «Звездных войн» Марсия Лукас

Мик Джаггер заявил, что не может дождаться возвращения The Rolling Stones на сцену

Афиша Daily
Фото: Ingenious Media

Фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер намекнул на возможное возвращение группы к концертам, заявив, что «не может дождаться» момента, когда снова отправится в тур.

В интервью BBC Radio 2 музыкант рассказал, что хотел бы вновь выступать перед публикой, но подчеркнул, что в 2026 году гастролей ждать не стоит. «Я бы с удовольствием поехал в тур. Не могу дождаться этого. Но, думаю, это случится не в этом году. Надеюсь, как можно скорее», — отметил Джаггер.

Заявление артиста подогрело слухи о возможном туре группы в 2027 году. Ранее стало известно, что коллектив отказался от планов провести британские и европейские стадионные концерты в 2026-м из‑за того, что гитарист Кит Ричардс не смог подтвердить участие в них.

Тем временем группа готовится к выпуску своего 25-го студийного альбома «Foreign Tongues», который выйдет 10 июля. В записи пластинки приняли участие Пол Маккартни, Роберт Смит, Стив Уинвуд, а также покойный барабанщик Чарли Уоттс.

В новый альбом войдут уже представленные композиции «Rough and Twisted» и «In the Stars», а также кавер-версия хита Эми Вайнхаус «You Know I’m No Good». Работа над альбомом проходила в лондонской студии Metropolis Studios и заняла менее месяца. Продюсером релиза выступил Эндрю Уотт, ранее сотрудничавший с группой над альбомом «Hackney Diamonds».

Расскажите друзьям