Мальчиков в России страхуют в два раза чаще, чем девочек

Российские родители оформляют страховку на мальчиков почти в два раза чаще, чем на девочек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные «СберСтрахования».



Согласно им, за пять месяцев 2026 года россияне оформили на четверть больше полисов для несовершеннолетних, чем годом ранее. «Чаще всего полисы оформляли для детей 9–14 лет — на них пришлось 61% договоров. При этом мальчиков страхуют чаще, чем девочек, — 64% от всех полисов против 36%», — сообщили в компании.



Больше всего детских полисов оформили для защиты от несчастных случаев и спортивных травм. Из них большую часть приобрели для юных спортсменов: 370 тысяч полисов — на 22% больше, чем в прошлом году. Еще 6000 детей обезопасили на случай травм, полученных в быту, на улице или в школе.