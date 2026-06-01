«Яндекс Карты» запустили награду для организаций со стабильно высоким рейтингом

Фото: «Яндекс Карты»

«Яндекс Карты» запустили новую награду для организаций — «Особенно хорошее место». Ее будут получать бизнесы, которые пять и более лет подряд сохраняют статус «Хорошее место» благодаря высоким оценкам пользователей сервиса. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

В 2026 году новую награду уже получили 8600 организаций. Это 4% от всех обладателей статуса «Хорошее место». В «Яндекс Картах» считают, что такая отметка поможет пользователям находить заведения со стабильно высоким уровнем сервиса.

Награда особенно актуальна для ресторанов, клиник, салонов красоты, отелей и других организаций, для которых важны репутация и доверие посетителей. По данным сервиса, каждый пятый пользователь «Яндекс Карт» при поиске заведений учитывает статус «Хорошее место» и выбирает именно его обладателей.

Организации, получившие награду, смогут заказать статуэтку в личном кабинете бизнеса в «Картах». Ее можно будет разместить на входе, ресепшене или в другом заметном месте. Сервис бесплатно изготовит и доставит статуэтки обладателям награды.

Кроме того, бизнесы смогут скачать изображение с отметкой «Особенно хорошее место» и использовать его в карточке организации на «Яндекс Картах» или в соцсетях.

