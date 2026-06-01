Россияне в 2025 году получили на 14% больше шенгенских виз, чем в 2024-м

Фото: marco bono/Flickr

В 2025 году российские туристы получили 618,8 тыс. шенгенских виз — на 14,2% больше, чем годом ранее. Доля отказов снизилась с 7,5% до 6,4%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Еврокомиссии.

Число многократных виз сократилось на 22%: их доля упала с 41% до 28,4%. В 2025 году их было меньше трети от всех выданных разрешений. А уже в 2026 году европейские страны ужесточили визовую политику.

Россия заняла четвертое место по количеству поданных заявлений. Больше подавали граждане Китая, Турции и Индии. Больше всего виз выдали консульства Франции, Испании и Германии.

Для сравнения: в 2019 году россияне получили более 4 млн шенгенских виз. Доля отказов тогда составляла 1,5%.

