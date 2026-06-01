«Твое сердце будет разбито» выйдет в «цифре» 5 июня

Фото: «Атмосфера кино»

Фильм «Твое сердце будет разбито» по мотивам одноименного романа Анны Джейн получил дату цифрового релиза — он выйдет на Okko и Start 5 июня. Об этом «Афише Daily» сообщили стриминги.

Картина вышла в прокат 26 марта. На сегодняшний день фильм посмотрели более 2 млн зрителей, а кассовые сборы превысили 945 млн рублей.

По сюжету старшеклассница Полина решает спрятаться от буллинга за спиной местного хулигана Барса. Она заключает с парнем сделку: он притворяется ее бойфрендом, а она в ответ выполняет любое его желание. Постепенно между школьниками возникают настоящие чувства, но их родные и одноклассники хотят разлучить влюбленных.

Главные роли исполнили Вероника Журавлева («Папины дочки. Новые») и Даниэль Вегас («Школа»). В проекте также задействованы Аля Майер, Максим Сапрыкин, Евгения Лоза, Павел Кузьмин, Александра Тихонова, Маргарита Дьяченкова и Антон Соломатин. Картину поставил режиссер Михаил Вайнберг, работавший над сериалами «Жить жизнь» и «Тест на беременность».

Создатели фильма уже подтвердили, что снимут экранизацию второй части — книги «По осколкам твоего сердца». «Мы видим, насколько сильно зрители переживают за героев Анны Джейн и находят в этой искренности что-то личное. Именно эта поддержка вдохновила нас на продолжение — „По осколкам твоего сердца“. Во второй части ставки становятся выше, а чувства — еще глубже. Мы постараемся сохранить ту атмосферу, за которую зрители полюбили первый фильм, и сделать новую главу еще более эмоциональной и масштабной», — сказал генеральный продюсер Георгий Шабанов.

Красноярская писательница Анна Джейн выпустила роман «Твое сердце будет разбито» в 2022 году. 1 февраля 2023-го она скончалась в возрасте 35 лет. В следующие два года Джейн стала самым издаваемым автором в России.

