«Пиковый валет» Джоэла Коэна выйдет в 2026 году

Фото: Apple TV

«Пиковый валет» — новый фильм режиссера «Фарго», «Старикам тут не место» и «Большого Лебовски» Джоэла Коэна — выйдет до конца 2026 года. Об этом в интервью Deadline рассказала актриса Лесли Мэнвилл, исполнившая одну из ролей в картине.

«Позже в этом году выйдет мой фильм с Джоэлом Коэном, который я очень хочу увидеть. Я прекрасно провела время, работая с ним и Фрэнсис МакДорманд, его женой, которая также была продюсером», — поделилась Мэнвилл.

Помимо нее в фильме снялись Джош О’Коннор («Претенденты»), Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и Дэмиан Льюис («Родина»). Действие разворачивается в Шотландии 1880-х годов.

«Пиковый валет» станет второй сольной лентой Джоэла Коэна после «Трагедии Макбета» 2021 года. Его брат Итан, с которым они совместно работали над «Фарго», «Большим Лебовски» и другими картинами, за последние пару лет тоже снял несколько фильмов — «Красотки в бегах» и «Хани, не надо!». Над сценариями обоих он работал вместе с женой Тришей Кук.

