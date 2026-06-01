«Снял барахло — переделывай»: Мединский предложил усилить госконтроль над качеством кино

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Владимир Мединский предложил усилить государственный контроль качества над киноиндустрией. Таким мнением он поделился в разговоре с журналом «Эксперт».

Помощник президента считает, что сейчас в отрасли слишком много государственных денег и слишком мало рыночных инструментов, из-за чего она «зависла между социализмом и капитализмом». «В результате имеем груду посредственных кинопродуктов. Государство хочет как лучше. Но не получается следить за качеством. А контроль должен быть на всех этапах: идея, сценарий, съемки, реализация», — сказал он.

Мединский также напомнил о советской цензуре, которая, по его словам, контролировала не только идеологию, но и качество продукта. «Не идеализирую советскую цензуру, но от нее была несомненная художественная польза, — заявил он, — халтуру не пропускали в прокат».

Помощник президента предложил и сейчас применить похожий принцип. Если продюсер снял низкопробный фильм на государственные деньги, его не нужно принимать: «Снял барахло — переделывай».

Мединский добавил, что в советское время у готового фильма была категория, от которой зависел гонорар создателей. Сейчас, по его словам, в России «нет реальной киноэкономики».

Ранее в России усилили идеологический контроль за кино и контентом онлайн-кинотеатров. С 1 марта в России вступил в силу закон о запрете фильмов, которые, по мнению властей, «дискредитируют традиционные российские духовно-нравственные ценности». Такие картины не смогут получить прокатное удостоверение. Те же поправки касаются онлайн-кинотеатров и соцсетей. Роскомнадзор может обязать их удалить фильмы, дискредитирующие традиционные ценности.

