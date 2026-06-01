Детское комбо от Бубокко и мультяшная «Манюня»: Okko запустил акции ко Дню защиты детей

Okko ко Дню защиты детей запустил несколько специальных акций для детей и их родителей. В них участвуют семейное кафе «Андерсон», сеть парков развлечений Joki Joya и бренд детской одежды Acoola. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
До 30 июня в ресторанах «Андерсон» в Москве и Московской области можно попробовать детское комбо от маскота Okko Бубокко. В него входят блюдо «Картофельная тачка» и молочный коктейль «Черника-попкорн». При покупке набора гости получают стикерпак с Бубокко.
С 1 июня во всех детских игровых парках Joki Joya в Москве, Петербурге и Твери появился специальный коктейль от Бубокко. В его состав входят молоко, мороженое, смородиновый джем, глиттер, взбитые сливки и печенье Oreo. При покупке коктейля новые пользователи Okko могут получить промокод на 60-дневную подписку за 1 рубль. Маленьким гостям также раздают раскраски от онлайн-кинотеатра.
Еще одна акция пройдет в магазинах Acoola: покупатели смогут получить подарочный бокс с приятными мелочами. Новым пользователям Okko также выдадут открытку с промокодом на 60-дневную подписку за 1 рубль. Акция действует в отдельных магазинах сети, количество подарочных боксов ограничено.
Кроме того, 1 июня в Okko вышел новый анимационный сериал «Манюня». Это мультверсия оригинального сериала онлайн-кинотеатра: действие снова разворачивается в небольшом армянском городке конца 1970-х, а в центре сюжета — подруги Манюня и Наринэ.
Героинь озвучили актрисы оригинального проекта: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Нонна Гришаева и другие.