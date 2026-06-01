В Чехове запретили парковку и аренду электросамокатов

Чехов стал еще одним подмосковным муниципалитетом, где ввели ограничения для сервисов аренды электросамокатов. С 1 апреля 2026 года аналогичные меры начали действовать в Люберцах и Дзержинском, а также в поселках Томилино, Красково, Малаховка, Октябрьский, Островцы и Мирный.