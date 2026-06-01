Родриго Блаас и А.К.Брэдли снимут мультсериал по «Котам-воителям»

Афиша Daily
Фото: Tencent Video

Родриго Блаас («Охотники на троллей: Истории Аркадии») и А.К.Брэдли, («Что, если…?») станут режиссерами мультсериала — экранизации серии книг Эрин Хантер «Коты-воители». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Премьера запланирована на 2028 год на платформах Tencent Video. Сериал будет основан на первом цикле — «Начало пророчеств». Он состоит из шести книг, которые выходили с 2003 по 2005 год.

По сюжету домашний кот по кличке Рыжик сбегает от людей в лес. Он попадает в Грозовое племя, проходит путь от ученика до предводителя и получает имя Огнезвезд.

Всего во вселенной «Котов-воителей» более 100 книг. Они разошлись тиражом более 90 млн экземпляров по всему миру и переведены на 38 языков.

Ранее в производство уже запускали полнометражный фильм по «Котам-воителям» от студии Alibaba Pictures. В нем кино должно было сочетаться с компьютерной графикой, а продюсером выступил Дэвид Хейман, работавший над «Гарри Поттером». В итоге проект забросили.

