Сериал «Эйфория» закрывается после третьего сезона

Фото: HBO

Сэм Левинсон — создатель, сценарист и режиссер сериала «Эйфория» — объявил в подкасте «Popcast» издания The New York Times, что шоу завершится на третьем сезоне. HBO подтвердил информацию Variety.

«Эйфория» выходила семь лет. Первый сезон показывали с июня по август 2019 года, второй — зимой 2022-го. Третий стартовал 12 апреля и завершился вчера, 31 мая.

Еще в апреле Левинсона спросили, станет ли третий сезон «Эйфории» последним. Он ответил: «Должен признаться. Я отношусь к каждому сезону так, будто он последний. <…> Это мой подход. Я все еще вношу финальные штрихи в 7-й и 8-й эпизоды. Так что я сохраняю эту „слепоту“, стараюсь оставаться сосредоточенным на работе. Это уже в руках Бога». Позже тот же вопрос задали исполнительнице главной роли Зендае. Она сказала: «Думаю, да. <…> Завершение не за горами».

После череды громких премьер 2026 года — нового сезона «Эйфории», фильма «Вот это драма!», второй части «Дюны» и «Одиссеи» Кристофера Нолана — Зендая планирует взять паузу и временно исчезнуть из публичного пространства. В недавнем интервью актриса призналась, что боится надоесть зрителям и очень ценит их поддержку.

Недавно она также рассказала о напряженном графике работы, с которым столкнулась: «Я помню, как была на съемках „Эйфории“ — это были ночные съемки на ранчо. Я была такой уставшей, но я также разучивала свои реплики на языке чакобса для „Дюны“. А потом я стала расписывать [другие] реплики, которые нужно было запомнить для краткой поездки в Исландию [для съемок в „Одиссее“]».

