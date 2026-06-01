Про кота Леопольда снимут полнометражный фильм

Иллюстрация: «Экран»

Компании Welcome Media и «Киноцех» работают над полнометражным фильмом о коте Леопольде. Об этом «Киноцех» сообщил «Афише Daily».

Действие перенесут в современность. Создатели обещают экшн, трюки и юмор. Съемки запланированы на осень 2026 года.

Режиссером выступит Владислав Богуш («На деревню дедушке», «Мой папа — медведь-2»). В основу фильма лягут рассказы Анатолия Резникова — писателя и режиссера цикла мультфильмов о коте Леопольде. Продюсерами выступят Дмитрий Литвинов, Андрей Липов, Максим Максимов, Алексей Сатолин.

«На историях о коте Леопольде выросло несколько поколений зрителей. Мы хотим сохранить все, за что его любят, — доброту, мудрость и знаменитое „Ребята, давайте жить дружно!“ — и при этом рассказать новую большую и зрелищную историю для современной семейной аудитории», — рассказал Липов.

Цикл мультфильмов «Приключения кота Леопольда» выходил в СССР с 1975 по 1987 год. Всего вышло 11 фильмов. В них доброго рыжего кота Леопольда донимают двое мышей-хулиганов.

