Синтия Эриво назвала расистскими шутки о том, что она телохранитель Арианы Гранде

Актриса Синтия Эриво раскритиковала шутки в интернете, в которых ее называли телохранителем Арианы Гранде после вирусных видео с премьеры фильма «Злая. Часть 2».
По словам звезды, подобные комментарии связаны с предвзятым отношением к темнокожим женщинам. Поводом для обсуждения стал случай на премьере картины в Сингапуре в прошлом году.
Тогда один из поклонников прорвался через ограждение и подбежал к Ариане Гранде, обняв ее без разрешения. Эриво быстро вмешалась и оттеснила мужчину от коллеги. После этого в соцсетях появились мемы и шутки, представлявшие актрису в роли личного охранника певицы.
В интервью Variety Эриво заявила, что подобная реакция отражает укоренившиеся стереотипы о темнокожих женщинах. «Люди высмеивали мое телосложение, внешность и то, как я выгляжу. Из‑за этого возникло предположение, что я должна защищать или контролировать свою коллегу. Не думаю, что такая реакция была бы, если бы ситуация была обратной», — отметила актриса.
Эриво также рассказала, что в тот момент действовала инстинктивно, поскольку никто из окружающих не успел отреагировать на происходящее. «Никто не двигался, поэтому я вмешалась. Моей первой мыслью было убрать этого человека от нас. Самое страшное было в том, что он не отпускал Ариану», — вспомнила она.