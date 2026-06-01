Сериал «Эйфория» закрывается после третьего сезона
Стоимость обучения в вузах выросла на 10,7% в 2026 году
На чемпионате мира по футболу будут использовать мячи с датчиками
Мик Джаггер заявил, что не может дождаться возвращения The Rolling Stones на сцену
В Сербии обсуждают возможность отмены безвиза с Россией
Пол Беттани рассказал, что все еще тяжело скорбит по Хиту Леджеру
Гигантская черешня появилась на старом Арбате в Москве
Минобрнауки изменило правила приема в аспирантуру
В «Лужниках» установили мировой рекорд по самому массовому турниру по настольному теннису
Эмилия Кларк раскритиковала слухи о больших зарплатах актеров «Игры престолов»
Мэддокс, сын Брэда Питта и Анджелины Джоли, намерен отказаться от фамилии отца
Американка потратила три месяца на создание точной копии кухни «Симпсонов»
Чечня, Чукотка и Краснодарский край оказались самыми некурящими регионами в России
Дастин Хоффман и Лео Вудолл в первом отрывке триллера «Настройщик»
Okko провел «Прайм Стадиван» — показ финала Лиги чемпионов на большом экране
На набережной Тараса Шевченко появится ландшафтный парк
Концерты Канье Уэста и Трэвиса Скотта отменили в Италии
Пол Маккартни рассказал, кто сейчас его любимый «битл»
Тейлор Свифт и «История игрушек» намекнули на возможное сотрудничество
Канье Уэст назвал свой концерт в Стамбуле самым массовым платным стадионным выступлением в истории
Сиквел «Minecraft в кино» получит название «A Minecraft Movie Squared»
Кристину Лекси, бывшую девушку Паши Техника, арестовали по делу о распространении порнографии
ПСЖ победил в финале Лиги чемпионов
ИИ-агентам дали под управление симуляцию общества. Grok совершил 183 преступления и вымер за 4 дня
Хоррор 26-летнего ютубера с бюджетом в 750 тыс. долларов собрал в прокате 100 млн
Водка в России за год подорожала почти на 15%
СМИ: вскрытие туши горбатого кита Тимми проведут 4 июня
Умерла оскароносная монтажерка «Звездных войн» Марсия Лукас

Синтия Эриво назвала расистскими шутки о том, что она телохранитель Арианы Гранде

Фото: Universal Pictures

Актриса Синтия Эриво раскритиковала шутки в интернете, в которых ее называли телохранителем Арианы Гранде после вирусных видео с премьеры фильма «Злая. Часть 2».

По словам звезды, подобные комментарии связаны с предвзятым отношением к темнокожим женщинам. Поводом для обсуждения стал случай на премьере картины в Сингапуре в прошлом году.

Тогда один из поклонников прорвался через ограждение и подбежал к Ариане Гранде, обняв ее без разрешения. Эриво быстро вмешалась и оттеснила мужчину от коллеги. После этого в соцсетях появились мемы и шутки, представлявшие актрису в роли личного охранника певицы.

В интервью Variety Эриво заявила, что подобная реакция отражает укоренившиеся стереотипы о темнокожих женщинах. «Люди высмеивали мое телосложение, внешность и то, как я выгляжу. Из‑за этого возникло предположение, что я должна защищать или контролировать свою коллегу. Не думаю, что такая реакция была бы, если бы ситуация была обратной», — отметила актриса.

Эриво также рассказала, что в тот момент действовала инстинктивно, поскольку никто из окружающих не успел отреагировать на происходящее. «Никто не двигался, поэтому я вмешалась. Моей первой мыслью было убрать этого человека от нас. Самое страшное было в том, что он не отпускал Ариану», — вспомнила она.

