21 американский инди-режиссер, за которыми стоит следить прямо сейчас

В то время как мамблкорщик Бужальски фиксировал страхи и переживания своих сверстников на классическую кинопленку и метил в вечность, его соратник по кинодвижению Джо Сванберг снимал кино, максимально принадлежащее своему времени как с точки зрения содержания, так с точки зрения средств производства. Между 2005 и 2013 годами он снял шестнадцать полных метров и пару веб-сериалов про интеллигентных молодых профессионалов на грани нервного срыва — исключительно на цифровые камеры, со своими друзьями в главных ролях, часто не выходя из их реальных жилищ. Фактически Сванберг провернул то же, что позже провернет рэпер Лил Пип , записавший за два самых продуктивных года полтора десятка микстейпов и EP, не покидая спальни, пока его коллеги годами ждали доступа к профессиональной студии звукозаписи. Словом, революционность подхода раннего Сванберга трудно переоценить. В конце концов он таки снял пару пленочных фильмов и свой магнум опус — расслабляющий сериал о городской повседневности для Netflix, после которого на несколько лет ушел в тень. В этом году режиссер совершил камбэк с фестивальной мелодрамой «Солнце никогда не садится».