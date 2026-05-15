Мы видели свечение: медианостальгия в «Лагере „Миазма“» и других хоррорах Джейн Шенбрун

Экран у Шенбрун не только посредник между человеком и реальностью, но и полноценная (может, и единственная) точка доступа и входа в эту самую реальность. Стремление постановщицы запечатлеть и отрефлексировать его свечение логично: с помощью экранных медиа сформировался не только ее вкус в поп-культуре, но и буквально идентичность. В ускользающем мире технологий, впрочем, говорить об экранах можно разве что с ретроспективной позиции: содержимое медиа сегодня устаревает быстрее, чем человек может его усвоить. Вот и получается, что с каждым новым фильмом Шенбрун затаскивает зрителя все глубже и глубже в воронку ностальгии по состарившимся медиа: (не)далекий интернет — телевидение — «старые» фильмы.