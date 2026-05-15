Мы видели свечение: медианостальгия в «Лагере „Миазма“» и других хоррорах Джейн Шенбрун

В Каннах прошла премьера нового фильма Джейн Шенбрун — хоррора «Подростковый секс и смерть в лагере „Миазма“». Дарья Тарасова рассказывает, из каких осколков медианостальгии состоят ее работы и, разумеется, какой получилась новая картина.

«Я из того поколения людей, для которых компьютер, как только появился дома, постепенно стал центром притяжения», — говорит в одном интервью Джейн Шенбрун. Курьезный эпизод из жизни кинематографистки: когда в средней школе ее и других подростков попросили принести на урок книжки, которые им нравятся, Шенбрун взяла новеллизацию одного из эпизодов «Секретных материалов». Экран как центр притяжения (и отторжения) — одна из главных тем в творчестве Шенбрун, вокруг которой собирается не только ее масштабная screen trilogy ( «Мы отправимся на всемирную выставку», «Я видел свечение телевизора», «Подростковый секс и смерть в лагере „Миазма“»), но и ранние фильмы и даже готовящиеся литературные работы.

Экран у Шенбрун не только посредник между человеком и реальностью, но и полноценная (может, и единственная) точка доступа и входа в эту самую реальность. Стремление постановщицы запечатлеть и отрефлексировать его свечение логично: с помощью экранных медиа сформировался не только ее вкус в поп-культуре, но и буквально идентичность. В ускользающем мире технологий, впрочем, говорить об экранах можно разве что с ретроспективной позиции: содержимое медиа сегодня устаревает быстрее, чем человек может его усвоить. Вот и получается, что с каждым новым фильмом Шенбрун затаскивает зрителя все глубже и глубже в воронку ностальгии по состарившимся медиа: (не)далекий интернет — телевидение — «старые» фильмы.

От монтажного кино к «Мы отправимся на всемирную выставку»: интернет в фильмах Джейн Шенбрун  

Неудивительно, что свои первые режиссерские работы Шенбрун воплощала в виде монтажного кино: это прямая возможность собрать документы прошлого, законсервировать, интерпретировать их по-новому. В 2015 году вышла ее короткометражка «Школа смотрит» — абсурдно-тревожная компиляция школьных выпусков утренних новостей из 1990-х. Подростковая повседневность комична, но то и дело за счет монтажа на поверхность всплывают пугающие и жестокие образы вроде упомянутого вскользь эпизода насилия или внезапной пародии на Саддама Хусейна. Архивные кадры при этом играют с вполне конкретной ностальгией — по аналоговой эпохе, воспоминания о которой до сих пор живы у многих.

Средний метр «Самовнушенная галлюцинация» (2018) работает уже с совершенно другим материалом: снова монтажный фильм, в котором предпринята попытка осмыслить масштаб крипипасты про Слендермена за счет кадров из сотен ютуб-видео, форумных записей и любительских роликов. Важен не столько сам миф, сколько способ его существования: коллективное производство лора, который нашел способ просочиться в реальность. Шенбрун фиксирует момент, когда граница между ними становится проницаемой: вымышленный продукт медиа обрастает трагическими подробностями, и реальные события превращаются в его доказательство. Фильм работает как капсула времени — попытка поймать в киноформу конкретный онлайн-феномен, пока он не растворился в бесконечном обновлении цифровой среды.

Выходит, что если опосредованная экраном выдумка может найти осязаемое воплощение в реальности, то и нечто реальное может пройти через экран и воплотиться в сети? Может ли это сделать, скажем, человеческая личность? Зыбкой границе между субъектом и медиа, которые он потребляет, посвящена вся фикциональная фильмография Шенбрун — гораздо более личная. 

В «Мы отправимся на всемирную выставку» (2021) кинематографистка впервые отказывается от чистого архивного метода — но не от самой логики архива. Формально перед нами история подростка Кейси (Анна Кобб), живущей практически в изоляции. В большом пустом доме, который она делит с одиноким отцом, порталом в большой мир становится экран компьютера. Однажды она решает принять участие в загадочном онлайн-челлендже World’s Fair: произносит ритуальную фразу, смотрит гипнотическое видео и начинает фиксировать симптомы трансформации, которая якобы должна последовать. Ее видеодневники (то ли искренние признания, то ли перформанс для невидимой аудитории) и хроника общения с другим интернет-пользователем, 40-летним JLB (Майкл Джей Роджерс), становятся основным материалом фильма.

Вдохновляясь собственным подростковым опытом в интернете начала 2000-х — фанфикшн-сайтами, форумами, ночными чатами — и видеочелленджами конца 2010-х, Шенбрун радикализует линию, намеченную в «Самовнушенной галлюцинации». Фильм специально построен так, что совершенно не ясно, в какую именно эпоху интернета происходит действие (можно лишь сказать, что точно раньше выхода картины: к 2021 году такой формат челленджей устарел). 

В нем можно отыскать и слепки уже мертвых порталов, и отголоски популярного в 2010-е десктоп-хоррора, и интонации саморепрезентации, близкие уже сформировавшимся соцсетям. Интернет показан как очень знакомое, но неопознаваемое с точки зрения времени пространство — и это притом что он не так-то сам по себе и стар. Ностальгия приобретает лиминальные черты, потому что узнавание медиума не происходит до конца, а архивирование медиасреды не упирается во что-то конкретное.

Этот распад (на знакомое, но неопознаваемое) напрямую связан с опытом дисфории, который проживает Кейси и который опирается на опыт самой Шенбрун. Безвременный интернет выступает как пространство, где тело теряет границы, но это освобождение оборачивается и тревогой. Если идентичность целиком завязана на изображении, то где проходит граница между переживанием и его имитацией? Фильм отвечает на этот вопрос языком poor image: тусклые цвета, зернистая картинка, статичная камера, почти полное отсутствие движения создают эффект неустойчивости, а каждое изображение кажется одновременно свидетельством и симуляцией.

Монтаж при этом разрушает ощущение времени: повторы, провалы, скачки превращают нарратив в цепочку разрозненных состояний. В результате «Всемирная выставка» становится фильмом о субъекте, растворяющемся в эфемерном медиуме, который он сам же и производит. Это уже не ностальгия по канувшей в Лету эпохе интернета, а ностальгия по состоянию, когда в этом медиуме еще можно было потеряться и обрести себя.

«Я видел свечение телевизора»: метафизический хоррор о сериалах и свойствах памяти

С «Я видел свечение телевизора» (2024) Шенбрун откатывается на несколько десятков лет назад и вместо интернета показывает мир осязаемого телевидения. Подросток Оуэн (Джастис Смит) случайно знакомится с YA-шоу «Розовый мрак» («The Pink Opaque»), пестрящим линчеанскими образами, и быстро начинает ассоциировать себя с ним больше, чем с реальностью. Проводницей во вселенную сериала, явно списанного с «Баффи — истребительницы вампиров», для него становится старшеклассница-изгой Мэдди (Джек Хейвен): из-за возраста Оуэну нельзя засиживаться за телевизором допоздна, так что она записывает для него видеокассеты с новыми эпизодами. Однажды Мэдди исчезает при странных обстоятельствах, а шоу закрывается.

На сей раз Шенбрун выстраивает двойную оптику ностальгии. С одной стороны — внутреннюю, диегетическую, принадлежащую самому Оуэну. Уже взрослым он запускает «The Pink Opaque» на стриминге, пытаясь заново пережить чувство, которое когда-то казалось спасительным. И обнаруживает разрыв: сериал оказывается наивным, почти нелепым, совсем уж детским, не выдерживающим дистанции времени. Этот момент разрушения иллюзии принципиален: Оуэн вдруг понимает, что ностальгировал не по самому сериалу, а по состоянию, которое тот позволял пережить. По ощущению, что его невыразимая гендерная дисфория могла найти форму, пусть и косвенную — через метафоры, через монстров, через чужое тело на экране. А главное — это переживание было разделено с Мэдди, которая приняла свою квир-идентичность раньше Оуэна.

С другой стороны — ностальгия самой Шенбрун, которая уже не маскируется под архивный жест, как в ранних работах, а ставит глубоко личное переживание во главу фильма. Она реконструирует не столько конкретные сериалы, от которых было не оторваться в юности, сколько само ощущение телевизионной эпохи, когда поиск идентичности следовал за линейным вещанием, случайными ночными эфирами, невозможностью перемотать опыт. В фильме для трансподростка 1990-х телевизор становится окном в альтернативные формы существования — закодированные, но все же доступные.

Именно поэтому «Я видел свечение телевизора» работает сразу на двух уровнях. Это и комментарий Шенбрун к собственной биографии — к взрослению в субурбии, где дневное время не предлагало ничего, кроме отчуждения и опрессии, а подлинная аффективная жизнь начиналась после наступления темноты перед экраном. И одновременно — рефлексия о том, как сами медиумы формируют память: как телевизионная эстетика 1990-х (позже, конечно, пережеванная соцсетями) с ее приглушенными цветами, синтетическими саундтреками и наивной пастельной фантастикой становится неотделимой от переживания взросления. Неслучайно фильм подчеркнуто стилизован — в этом смысле логично, что он вышел под крылом студии A24, давно работающей с ностальгией как с эстетическим ресурсом.

«Подростковый секс и смерть в лагере „Миазма“»: ироничное переосмысление слешеров 1980-х о летних лагерях

С «Подростковым сексом и смертью в лагере „Миазма“» (2026) Шенбрун замыкает круг и возвращается к медиуму медиумов — кино, причем конкретно к хоррор-традиции 1980–1990-х. Ностальгия здесь явно избирательная: речь не о канонических и культовых фильмах ужасов (хотя отсылки к ним постоянно проскальзывают), а о специфическом, часто маргинальном пласте жанра — слешерах о летних лагерях и других причудливых франшизах. В этом смысле ключевой референс — «Спящий лагерь» (1983), давно прочитанный через квир-оптику и ставший проблематично-знаковым именно благодаря неустойчивости его персонажей.

«Миазма» — самая личная работа Шенбрун. По сюжету молодая кинематографистка Крис (Ханна Эйнбиндер), с доброй иронией списанная с самой Шенбрун, отправляется на встречу с актрисой-затворницей Билли (Джиллиан Андерсон), чтобы поговорить о готовящемся проекте. Билли — final girl в первом фильме культовой франшизы «Лагерь „Миазма“», где неубиваемый монстр Маленькая Смерть (Джек Хейвен) из года в год поднимается из глубин озера и охотится с гарпуном на гостей детского летнего лагеря. Крис, которой поручили реанимировать серию, одержима идеей снять в новой картине Билли. Знакомство быстро выходит за рамки рабочего, тем более что живет актриса в том самом лагере-прототипе, где снимали слешеры.

Если «Всемирная выставка» и «Я видел свечение телевизора» болезненно исследовали шаткость телесных границ, то «Миазма» — о том, какими могут быть результаты дисфорических поисков. Путь к себе может лежать в том числе через образы, когда-то посеянные нетипичным, странным кинематографом, — для Крис это кровавая сцена с участием Билли, которую она увидела слишком рано. Постоянное возвращение к этому воспоминанию через фанатскую одержимость и человеческое любопытство наложило отпечаток на всю личную жизнь героини. Но как только она начинает осознавать образ из прошлого не как причину дисфории, а как ключ к собственным желаниям, киномедиум буквально оживает — и оживляет ее.

«Миазма», конечно же, полнится отсылками и полюбовными насмешками над слешерами. То и дело с экрана звучат язвительные замечания в адрес трушных синефилов, цитаты из всевозможных картин, уколы в сторону ненасытных продюсеров, которые перерабатывают франшизы и наживаются на ностальгирующих фанатах.

Разумеется, во все стороны льется кровь, больше похожая на кетчуп. Из калейдоскопа реминисценций и метаобразов собирается одна большая отсылка к целой эпохе в истории жанра — не всегда комфортной, но все же той, к которой возвращаешься с детской радостью. Показательно в фильме и появление Джиллиан Андерсон — мифологической фигуры, которую невозможно помыслить вне ностальгии — по «Секретным материалам» и эпохе, когда телевизионный хоррор и научная фантастика задавали язык тревоги для целого поколения накануне миллениума. 

В самом начале фильма Крис сдувает пыль с DVD-проигрывателя, чтобы запустить диск, а позже в компании Билли смотрит хоррор с пленки. Экран компьютера — перебивающийся белым шумом экран телевизора — DVD — VHS — наконец, сукно, на которое проецируется изображение с целлулоида. Десятилетнее погружение к истокам, на «дно озера, откуда берутся фильмы», у Шенбрун превращается не только в рефлексию о том, как работает и перерабатывается визуальная культура, но и в автофикциональную попытку понять, как экран наложил отпечаток конкретно на нее. Шенбрун буквально переворачивает его, чтобы на этот раз взглянуть не на мир вокруг, но вовнутрь, на свою идентичность, и рассказать о ней — ретроспективно, через отсылки к дорогим сердцу ускользающим объектам прошлого. 

«Подростковый секс и смерть в лагере „Миазма“» выйдет в мировой, но не в российский прокат 7 августа 2026 года. 

