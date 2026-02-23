Директор «Крошки-картошки» избил женщину в метро и получил 5 суток ареста

Позже в пресс-службе сети быстрого питания рассказали РБК, что мужчина был наемным сотрудником одного из кафе сети и не принимал управленческих решений на уровне сети. В компании также подчеркнули, что инцидент не связан с работой сотрудника и произошел вне рабочего времени.