«Мы просто задохнемся»: Алексей Герман-младший попросил не усиливать контроль над кино

Недавно об ограничениях в российском кино порассуждал Егор Кончаловский. Он заявил, что сейчас режиссеры в РФ выбирают «безопасные воды» и потому снимают большое число сказок, комедий и семейных фильмов. По его мнению, «вдумчивого выбора темы» требует «неспокойное время, в котором мы живем». Причина этого, как считает режиссер, не в цензуре, а в осторожности самих авторов.