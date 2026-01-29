Одесса Эзайон покинула каст «Глубоких порезов» после онлайн-скандала
«Мы просто задохнемся»: Алексей Герман-младший попросил не усиливать контроль над кино

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Режиссер Алексей Герман-младший призвал государство не плодить органы, контролирующие кинематограф. Свою позицию он высказал на круглом столе в Госдуме, посвященном поддержке отечественного кино. 

По словам кинематографиста, из-за растущей зарегулированности российские режиссеры уже не понимают, какие темы им разрешено затрагивать. 

«Допустим, я понимаю, что надо безусловно защищать материнство и детство, я понимаю, что рождаемость очень важна для нашей страны», ― сказал Герман, добавив, что в СССР при этом было множество фильмов, где героями были бездетные люди.  

«Настоящий кинематограф и лучшие образцы советского кинематографа затрагивали разные моменты жизни и говорили о людях: иногда удачливых — иногда неудачливых, иногда счастливых — иногда несчастливых», ― пояснил он. 

Режиссер отметил, что кино в России сейчас проходит многоуровневую проверку, в том числе «на соответствие ценностям». «Если мы сейчас еще будем плодить контролирующие органы, мы просто задохнемся», ― подытожил он. 

«Коммерсант» отмечает, что перед началом своей речи перед депутатами Герман «оговорился»: «Все правильно, мы все поддерживаем».

Недавно об ограничениях в российском кино порассуждал Егор Кончаловский. Он заявил, что сейчас режиссеры в РФ выбирают «безопасные воды» и потому снимают большое число сказок, комедий и семейных фильмов. По его мнению, «вдумчивого выбора темы» требует «неспокойное время, в котором мы живем». Причина этого, как считает режиссер, не в цензуре, а в осторожности самих авторов.

