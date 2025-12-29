В напитке «Алоэ вера» обнаружили опасные химические вещества

Роспотребнадзор подтвердил наличие летучих органических соединений в продукции «Алоэ вера» производства ООО «Вельта‑Пенза». Об этом пишет РИА «Новости».
Лабораторный анализ выявил опасные вещества в пяти из восьми образцов готового напитка, а также в пробе концентрата. Исследования продолжаются для определения полного состава незаявленных компонентов.
Поводом для расследования стали два случая. В Новой Москве ребенок получил ожог гортани после глотка напитка, купленного в «Магните». В бутылке обнаружили жидкость, похожую на ацетон.
Житель Петербурга в октябре купил в вендинговом аппарате тот же напиток с выраженным привкусом бензина. Роспотребнадзор призывает граждан воздержаться от употребления напитка «Алоэ вера» указанного производителя.