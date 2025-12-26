Роспотребнадзор приостановил продажу напитка «Алоэ вера». В нем обнаружили ацетон

Гарри Стайлз выпустил архивное видео с хроникой тура Love on Tour
Джастин Бибер раскритиковал музыкальную индустрию
7-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» стал вторым с самым низким рейтингом на IMDb
Самое популярное направление новогоднего отдыха россиян — Египет
Зак Снайдер показал фото, с которого начался путь Генри Кавилла в роли Супермена
Дэниел Стерн — грабитель из «Один дома» — создаст скульптуру по мотивам сцены со своим персонажем
С 1 января 2026 года прекращается автоматическое продление водительских прав
На съемки монолога Уилла из 5-го сезона «Очень странных дел» ушло 24 часа
Джеймс Кэмерон пообещал раскрыть сюжет 4-й и 5-й частей «Аватара», если их не снимут
С 2 января в Москве изменятся тарифы на парковку и за проезд по МСД
Дружба Арианы Гранде, Синтии Эриво и Джонатана Бейли в не вошедшем в фильм отрывке «Злой»
Мэтт Деймон и Бен Аффлек представили новый тизер триллера «Лакомый кусок»
Красную площадь вновь закроют для посещения в новогоднюю ночь
Хоррор «Хокум» со звездой «Разделения» выйдет в российский прокат 7 мая
Queen выпустят ранее не изданную рождественскую песню
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, оказался фанатом Скриптонита, групп «Кино» и «Курара»
Умер гитарист и клавишник The Cure Перри Бэмоунт
Тимоте Шаламе настоял на реальной съемке сцены избиения для фильма «Марти Великолепный»
Бегуны из Химок нарисовали символ будущего года на карте города с помощью GPS
Американский вирусолог заявил о создании пивной вакцины
Аниме «Нежити не повезло» продлили на второй сезон
«Очень странные дела» принесли экономике США 1,4 млрд долларов
Сеть кофеен Cofix откажется от низких фиксированных цен
adidas выпустил коллекцию, навеянную Minecraft
Кремлевская елка — 8-я самая высокая в мире в 2025 году
«Бонд с кнопкой» и «Хлеб» выступят на фестивале Stereoleto 2026
В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в школах и колледжах

Роспотребнадзор приостановил продажу напитка «Алоэ вера». В нем обнаружили ацетон

Роспотребнадзор приостановил продажу 138 тыс. единиц напитка «Алоэ вера» в розничных магазинах. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Блокировка товаров осуществляется через систему маркировки «Честный ЗНАК», что делает невозможным проведение операции на кассах.

Поводом стало сообщение, что в четырех бутылках напитка, купленных в Новой Москве в магазине сети «Магнит», был обнаружен ацетон. По данным телеграм-канала Mash, одним из пострадавших стал ребенок, который получил ожог гортани.

Роспотребнадзор начал внеплановую проверку в отношении «Магнита» и производителя ООО «Вельта‑Пенза». С производства также изъяты образцы для лабораторных исследований.

«Магнит» убрал продукцию с полок в течение нескольких часов после инцидента, а также приостановил продажи всех товаров поставщика. Сеть планирует провести собственные экспертизы и аудит производства.

Ведомство также обратилось в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) с просьбой обеспечить прекращение дистанционной продажи потенциально опасного напитка на маркетплейсах. Сейчас проводится эпидемиологическое расследование, а о начале проверок уведомлена прокуратура Пензенской области.

