На набережной Тараса Шевченко появится ландшафтный парк

На набережной Тараса Шевченко в Москве появится ландшафтный парк, сообщил мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В нем будут дубы, ели, березы, сосны, лиственницы, а также сирень, жимолость и калина и другие растения. На территории сделают зоны для отдыха, детские и спортивные площадки, беговые дорожки и тропинки для прогулок, амфитеатр. Еще там установят зону для фотосессий на фоне Москвы-реки.

Уже высадили первые 36 деревьев, среди которых шестиметровые дубы, березы и лиственницы. В ближайшее время к ним добавят около 150 крупномеров. Всего на первом этапе высадят 302 дерева, 312 кустарников и обустроят около 0,5 гектара цветников.

Согласно сообщению, впервые жители Дорогомилова получат прямые выходы с Кутузовского проспекта на набережную — для этого сделают три широкие лестницы. Полностью завершить строительство планируется в 2027 году.

